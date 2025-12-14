«هدف مذهل» في «البوندسليجا»!

ليفركوزن (رويترز)



سجل «البديل» مارتن تيرير واحداً من أجمل أهداف الموسم، بعدما أودع الكرة الشباك بضربة خلفية بكعب القدم، ليقود باير ليفركوزن للفوز 2-صفر على ضيفه كولن بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وافتتح اللاعب (28 عاماً) التسجيل في الدقيقة 66، بعدما قابل تمريرة عرضية من آرثر التي جاءت من خلف ظهره ووجهه مقابل للمرمى، ليسجل بكعب قدمه هدفاً مذهلاً.

ووجد فريق كولن نفسه متأخراً 2-صفر، قبل أن يتمكن من التقاط أنفاسه عندما سجل روبرت أندريتش هدفاً بضربة رأس قوية من ركلة ركنية بعد ست دقائق فقط من الهدف الأول.

ورفع الفوز رصيد ليفركوزن إلى 26 نقطة في المركز الرابع، بينما يتصدر بايرن ميونيخ الترتيب برصيد 37 نقطة قبل مواجهة ماينز غدا الأحد.

وهيمن ليفركوزن على المباراة، وكاد مالك تيلمان أن يسجل في وقت مبكر من الشوط الثاني، بعدما خطف الكرة من سيباستيان سيبولونسن لاعب كولن، وانطلق داخل منطقة الجزاء منفردا بالحارس، لكن تسديدته علت العارضة.

واقترب زميله إبراهيم مازا من التسجيل بعد مجهود فردي رائع، لكن الحارس مارفن شفيبه أبعد تسديدته بيده إلى خارج المرمى، رغم أنها جاءت من مسافة ثلاثة أمتار فقط.

واحتاج أصحاب الأرض إلى لمسة سحرية من تيرير ليتقدموا في النتيجة، قبل أن يضمن أندريتش النقاط الثلاث.