إنريكي يعترف بـ «معاناة» سان جيرمان!



باريس (د ب أ)



أكد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، أن فريقه عانى كثيراً لتحقيق الفوز على ميتز بنتيجة 3 - 2 في الدوري الفرنسي، وسط اضطراره لإجراء عدد من التعديلات على التشكيل الأساسي.

صرح إنريكي عبر منصة «ليج 1 بلس» عقب اللقاء «كانت مباراة صعبة للغاية، وكنا ندرك ذلك قبل المباراة، ميتز قدم أداءً متميزاً خاصة في الشوط الثاني، وجعل مهمتنا صعبة للغاية».

أضاف المدرب الإسباني «اضطررنا لإجراء تغييرات، وعانينا كثيراً بسبب عدم وجود كثافة مطلوبة في الوسط الملعب، مما أثر على توازن الفريق».

وبشأن الدفع بعدد من العناصر الشابة من أكاديمية باريس، قال لويس إنريكي «منح الثقة للعناصر الموهوبة هو إحدى سمات نادينا».

وختم لويس إنريكي «لقد قدم اللاعبون الشباب أداءً جيداً، لكن عانينا في الشوط الثاني بسبب الافتقار إلى التوازن اللازم للسيطرة على المباراة».