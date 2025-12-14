مدرب فلامنجو يعترف بالمهمة الصعبة أمام «القوة الضاربة» لسان جيرمان



الدوحة (د ب أ)



أبدى فيليبي لويس مدرب فلامنجو البرازيلي سعادته بالفوز أمام بيراميدز المصري، والتتويج بلقب كأس التحدي، وتأهله إلى نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال لكرة القدم «قطر 2025».

وفاز فلامنجو بطل كأس ليبرتادوريس 2 - صفر على بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف مدرب فلامنجو في تصريح له خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية اللقاء، أنه راضٍ عن فريقه الذي واجه منافساً قوياً، وحرص على اللعب بتنظيم متوازن، خاصة في الخطوط الدفاعية، واستغلال الكرات الثابتة، والتي من خلالها نجحوا بتسجيل هدفي الفوز.

وقال في تصريحاته: «استطعنا السيطرة على مجريات الشوط الثاني، وركزنا على إيقاف مفاتيح لعب المنافس، خاصة في منتصف الملعب، إلى جانب استراتيجية واضحة في اللعب، وتمكنا من إنهاء الشوط الأول لمصلحتنا».

وأشار لويس إلى أن فريقه عانى على صعيد الإرهاق في الشوط الثاني، لكن سرعان ما تمكن من استعادة التحكم بمجريات اللعب، والجميع داخل الفريق كان لديه تصميم كبير لتحقيق الفوز من أجل تكملة المشوار نحو الدور النهائي.

وأضاف المدرب: «نحن نشعر بفخر كبير بتأهلنا إلى النهائي، واللعب أمام باريس سان جيرمان، بعد مسيرة رائعة في الموسم الحالي، تمكنا خلالها من صناعة التاريخ، سواء في الدوري البرازيلي الذي تُوجنا باللقب الثامن بتاريخ النادي، وكذلك بلقب كوبا ليبرتادوريس».

وأثنى مدرب فلامنجو في ختام تصريحاته على أداء فريقه والروح القتالية التي أظهرها بقوله: «كافحنا من أجل الفوز، وسنقوم بالتحضير الجيد لمواجهة باريس سان جيرمان، وندرك صعوبة المهمة أمام بطل أوروبا الذي يملك قوة هجومية ضاربة، ونطمح للمواصلة على ذات المنوال، وتحقيق المزيد من الألقاب وصناعة التاريخ في النهائي المقبل».