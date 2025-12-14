الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الإمارات تستضيف «جولف الناشئين»

الإمارات تستضيف «جولف الناشئين»
14 ديسمبر 2025 12:00

دبي (وام)

أعلنت أكاديمية الجولف الآسيوية للناشئين، ومقرها الإمارات، توقيع اتفاقية استراتيجية مع المنظمة العالمية لجولف الناشئين، لتنظيم أول بطولة مشتركة لهذه الفئة على مستوى المنطقة في الإمارات.
وأوضحت في بيان لها، أن بطولة الإمارات لجولف الناشئين تُقام من 5 إلى 8 فبراير 2026، بنادي العين للفروسية والرماية، بإشراف فني من المنظمة العالمية.
وأضافت أن البطولة نقلة نوعية في مسيرة الناشئين، وتتيح لهم المنافسة، وفرصة التأهل للمشاركة في حدث احترافي قادم ضمن جولة «كلتش الاحترافية» 2026، بمنطقة العين لأفضل لاعب ولاعبة.
كما تمنح المنافسات للاعبين نقاطاً دولية معتمدة ضمن أنظمة التصنيف العالمية والأوروبية والناشئين، بما يعزز المسار التنافسي والاحترافي للمشاركين.
وأكد جون لاروش، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الجولف الآسيوية للناشئين، حرصهم على التعاون مع المنظمة العالمية، وأهمية هذه الخطوة للارتقاء بقدرات الناشئين، لاسيما أن هناك العديد من البرامج التدريبية المتطورة، قبل المشاركة في بطولة العين.

الإمارات
دبي
الجولف
