فليك: راشفورد «عقلية مثالية»



برشلونة (د ب أ)



أشاد الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، بالإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم الفريق، وذلك بعد تعامله الذي وصفه فليك بالمثالي، بعد فقدانه مركزه الأساسي في الفريق.

وأبدى فليك إعجابه باحترافية راشفورد وتعامله المثالي، بعد أن فقد مكانه الأساسي عقب عودة البرازيلي رافينيا إلى لياقته البدنية الكاملة.

وقال فليك مشيداً براشفورد في تصريحات عقب الفوز على أوساسونا بثنائية في الدوري الإسباني: «أحاول التحدث إلى كل لاعب حينما لا أختاره في التشكيل الأساسي، وفي المرة الأخيرة التي تحدثت إليه فيها قال لي: «لست بحاجة لتبرر لي قرارتك، الشيء الأهم هو الفريق علينا الفوز، والحصول على النقاط الثلاث، والباقي ليس بهذه الأهمية».

وأضاف: «هذه عقلية مثالية، وأنا سعيد بوجوده معنا في الفريق، حينما يكون على مقاعد البدلاء، وهذا يظهر أن لدينا قائمة قوية حقاً، ما يمكنني قوله عنه أنه لاعب بعقلية احترافية رائعة».

وتابع حديثه عن اللاعب الإنجليزي قائلاً: «في البداية كان عليه التأقلم لكن في الوقت الحالي وصل إلى أفضل مستوياته».

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي سيلعب الأحد مع ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الجولة ذاتها.