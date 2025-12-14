الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مدافع فلامنجو يصف بيراميدز بالمنافس الشرس

مدافع فلامنجو يصف بيراميدز بالمنافس الشرس
14 ديسمبر 2025 11:14

 
الدوحة (د ب أ)

تحدث دانيلو مدافع فلامنجو البرازيلي عن فوز فريقه على بيراميدز المصري في كأس التحدي ضمن بطولة إنتركونتيننتال.
وفاز فلامنجو 2 - صفر على بيراميدز في المباراة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة، ليتأهل الفريق إلى مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا في نهائي البطولة الدولية.
وقال دانيلو في تصريحات عقب المباراة: «كانت مباراة قوية بالنسبة لنا، لعبنا أمام فريق جيد للغاية وشرس، لكننا بدأنا المباراة بشكل جيد، واستطعنا أن نسجل، وتحكمنا في اللعب وكان هذا جيداً وفزنا في النهاية، وبيراميدز لديه لاعبون متميزون مثل رأس الحربة، وكذلك بعض من لاعبي الوسط، لكننا عندما سجلنا أهدافاً جعلنا الأمور أسهل بالنسبة لنا».
وعن الفاصل الزمني القصير قبل مواجهة باريس سان جيرمان في النهائي: «يتعين علينا أن نتعامل مع هذا الأمر، ليست ظروفاً مثالية، ولعبنا مباراتين قبل أن نخوض النهائي، لكن هذا هو الوضع».
وأضاف: «نحاول التعافي بأسرع ما يمكن، لنلعب النهائي ونحاول الفوز».

 

البرازيل
فلامنجو
دانيلو
بيراميدز
باريس سان جيرمان
