كيفو: إنتر ميلان «موسم جيد» و«نتائج سلبية»!



لندن (د ب أ)



رفض الروماني كريستيان كيفو، مدرب إنتر ميلان الإيطالي، التسرع في الحكم على موسم فريقه، رغم النتائج الأخيرة على الصعيدين المحلي والخارجي.

ويحل إنتر ميلان ضيفاً على جنوة في الدوري الإيطالي بعد خسارته صفر - 1 أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو.

وتعد هذه الخسارة هي أحدث تعثر للفريق أمام فرق كبيرة، بعدما كان خسر من أتلتيكو مدريد في أوروبا، وضد يوفنتوس ونابولي وميلان بالدوري هذا الموسم.

ومع ذلك، فإن الفريق لا يزال ينافس على لقب الدوري، ويضمن التأهل المباشر لدور الـ16 من دوري الأبطال.

وقال كيفو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «نقدم موسماً جيداً، فيه لحظات صعود وهبوط، نعمل على تجاوز اللحظات السلبية، والنتائج تتضح في الأداء، وليس فقط في النقاط».

وأضاف: «علينا أن نواصل بثقة وعزيمة، وأن نصحح الأخطاء الصغيرة، من دون أن نغفل حقيقة أننا نقدم موسماً جيداً، والفريق لديه رغبة قوية في الهيمنة ومواصلة هذا المسار نحو تحقيق أهدافنا، الواقع على أرض الملعب مختلف تماماً عما يشاع».

وأضاف كيفو: «لا يزال لدينا أشياء بحاجة للتحسن، لكننا لم نرغب أبداً في التخلي عن هويتنا، وشغفنا، ورغبتنا في الهيمنة في إيطاليا وأوروبا، نحن على الطريق الصحيح».