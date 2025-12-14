ماريسكا سعيد بـ«ردة فعل» تشيلسي أمام إيفرتون



لندن (د ب أ)



أعرب الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي عن سعادته بالفوز على إيفرتون ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كول بالمر ومالو جوستو هدفين في الشوط الأول قادا بهما تشيلسي إلى فوز غائب، سواء على مستوى الدوري الإنجليزي أو بشكل عام.

قال ماريسكا في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب المباراة: «سعيد، والشيء الأهم هو أن نفوز بالمباريات بعد مباراتين أو ثلاث لم نحقق الفوز، كان انتصاراً مهماً للاعبين، ونحن سعداء لذلك».

وأضاف: «أعتقد أن ردة فعل اللاعبين كانت جيدة، فهم يريدون الفوز في كل مباراة، لكن في بعض الأحيان نعاني قليلاً، وفي أحيان أخرى نستطيع الفوز في المباراة، أعتقد أن هذه اللحظة مهمة جداً بالنسبة للاعبين أن نفوز باللقاء».

كما تحدث مدرب تشيلسي عن الثنائي الدفاعي تريفوه تشالوباه وويسلي فوفانا، حيث قال: «من المهم أن الثنائي جاهزان، ومن المهم أيضاً أن تكون البدلاء حاضرون عندما نحتاج إليهم، وأضعنا فرصاً، يجب أن تكون حاسماً أمام المرمى، والمباراة مفتوحة دائماً، ولكن بشكل عام أنا سعيد بالأداء».