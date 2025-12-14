الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
إيكيتيكي: صلاح أسطورة ليفربول واللعب بجواره «نعمة»

إيكيتيكي: صلاح أسطورة ليفربول واللعب بجواره «نعمة»
14 ديسمبر 2025 11:31

 

ليفربول (د ب أ)


يتطلع هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول لتسجيل أول ثلاثية بقميص الفريق الإنجليزي، بعد دوره البارز في الفوز على برايتون 2 - صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل إيكيتيكي هدفي ليفربول، وقال عقب اللقاء «لن أقول إنني قدمت أداءً مثالياً، وأعرف أنه كان بإمكاني تسجيل المزيد من الأهداف في المباراة، ولكن يبقى الأهم أننا حققنا الفوز أمام جماهيرنا، وعشنا يوماً رائعاً».
وأشار في تصريحات عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «سجلت الهدف الأول بعد تمريرة سريعة كنت مستعداً لها، فالتسجيل مبكراً لا يبقى أمراً متوقعاً، ولكن أحاول أن أكون جاهزاً دائماً».
وبشأن هدفه الثاني، قال المهاجم الفرنسي «بعد ركنية رائعة كان علي فقط التمركز بشكل جيد، وسجلت بسهولة».
واصل: «كنت أطمح إلى تسجيل ثلاثية، لكن ذلك سيتحقق في الفترة المقبلة، ويبقى تسجيل هدفين أمراً جيداً».
واستطرد: «نحاول أن نبقى متماسكين ونعمل فريقاً واحداً، فلم يكن اليوم سهلاً، وأعتقد أننا نستحق الفوز بعد أداء رائع لنواصل مسيرتنا».
تابع هوجو «عندما تلعب لفريق بحجم ليفربول، فأنك تكون مطالباً بالفوز في كل المباريات».
وختم إيكيتيكي بالإشادة بزميله محمد صلاح الذي صنع له الهدف الثاني، قائلاً «محمد صلاح محترف على أعلى مستوى، أعتبره قدوة لي، إنه أسطورة ليفربول، واللعب بجواره بمثابة نعمة، إنه من نوعية اللاعبين الذين يجعلوننا نستمتع بمشاهدة كرة القدم».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
برايتون
محمد صلاح
