الإمارات تحصد 23 ميدالية في «آسيوية الشباب»



دبي (الاتحاد)



حصدت الإمارات 23 ميدالية «6 ذهبيات و8 فضيات و9 برونزيات»، في الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب «دبي 2025»، التي أُسدل الستار عليها في دبي فيستفيال سيتي، وسط أجواء رائعة، بمشاركة 1500 لاعب ولاعب من 35 دولة.

وشهدت «نسخة دبي» تحطم 25 رقماً قياسياً «9 أرقام عالمية، و16 رقماً آسيوياً»، لتصبح واحدة من الدورات الاستثنائية بقصصها الملهمة، والتي أفرزت جيلاً من الشباب نجح في بلوغ حلمه القاري.

اشتمل حفل الختام على العديد من الفقرات المتنوعة، أبرزها طابور العرض وفيديو جسد مساهمة شركة «شيري الدولية» في الحدث، وقدمت 10 روبوتات بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وتسلم بوروس سامهينج، الوزير الملحق برئيس وزراء كمبوديا، علم استضافة الدورة المقبلة من ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة «دبي 2025»، وماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية.

ووجَّه بالرقاد الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعايته للحركة الرياضية بشكل عام، وأصحاب الهمم على وجه الخصوص، حيث كان لمتابعة سموه الأثر الكبير في نجاح الحدث، وتوفير كل عوامل التميز لشباب آسيا، من أجل إثبات قدراتهم، مشيراً إلى أن «نسخة دبي» لم تكن مجرد بطولة، بل رحلة مليئة بالروح والطاقة الإيجابية.

ووجَّه بالرقاد رسالة تقدير واعتزاز لكل من أسهم في الحدث، واصفاً المتطوعين بأنهم الجنود المجهولين الذين كانوا في الموعد.

من ناحيته، وصف ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، «نسخة الإمارات» بأنها واحدة من أفضل الألعاب، وهنأ أوزبكستان على الصدارة، وإيران واليابان على أدائهما الرائع، وبنجلاديش لحصولها على ميداليتين ذهبيتين للمرة الأولى.