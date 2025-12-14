الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برونو أوليفيرا «مهاجم الحسم» في تشكيلة كوزمين

برونو أوليفيرا «مهاجم الحسم» في تشكيلة كوزمين
14 ديسمبر 2025 13:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية


فرض برونو أوليفيرا نفسه أحد أبرز مفاتيح اللعب في منتخبنا الوطني، خلال كأس العرب، بعدما قدّم نسخة رائعة للمهاجم الصريح القادر على الحسم في اللحظات الفارقة، وهو ما انعكس بوضوح على أرقام مشاركته وأدائه المؤثر، خاصة في مواجهة الجزائر بالدور ربع النهائي.
وخاض برونو ثلاث مباريات كاملة بقميص «الأبيض» في البطولة، وسجل هدفين حاسمين، ليؤكد فاعليته العالية داخل المنطقة، حيث جاءت تسديداته على المرمى، بنسبة دقة كاملة، وهو مؤشر يعكس جودة اختياراته وقدرته على استغلال «أنصاف الفرص»، بينما كان هدفه أمام الجزائر في الدقيقة 64، ليس مجرد تسجيل وإنقاذ مسار اللقاء، بل لحظة مفصلية رجّحت كفة منتخبنا، ومنحت اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في واحدة من أصعب مواجهات البطولة.
وتكتيكياً، لا يقتصر دور برونو على التمركز داخل المنطقة فقط، بل يمتد ليشمل التحرك الذكي بين قلبي الدفاع، وفتح المساحات لزملائه القادمين من الخلف، ورغم عدم تسجيله أرقاماً في صناعة الأهداف، إلا أن تحركاته المستمرة في الثلث الأخير من الملعب أربكت التنظيم الدفاعي للمنافسين، وأوجدت مساحات واضحة على الأطراف وبين الخطوط، وهو ما ظهر جلياً في ارتفاع عدد التمريرات التي استقبلها داخل المنطقة.
كما يعكس معدل تقييمه وفق شبكة أوبتا العالمية «6.8 من 10»، استقراراً في المستوى، مع التزام تكتيكي واضح، حيث لم يحصل على أي بطاقات، ونجح في تنفيذ تدخلاته بنجاح، إلى جانب مساهمته في الصراعات الأرضية، وهو ما يمنح الجهاز الفني بقيادة كوزمين لاعباً يمكن الاعتماد عليه في المباريات الكبرى، من دون مخاطرة انضباطية.
وفي مواجهة المغرب المنتظرة، يوم الاثنين تبدو أهمية برونو أوليفيرا مضاعفة، خاصة في ظل القوة الدفاعية للمنافس، الذي يعتمد على التنظيم والضغط المتوسط، وهنا يأتي دور التناغم المنتظر بين برونو وكايو لوكاس ويحيى الغساني، مما يعتبر إمداد مهاجم «الأبيض» بالكرات العرضية والاختراقات من العمق عامل الحسم الحقيقي، بالإضافة إلى تحركات كايو على الطرف، وسرعة الغساني في التحول الهجومي، ما يمثل البيئة المثالية لبرونو لاستثمار قوته في التمركز والإنهاء.
ومع امتلاكه خبرة اللعب تحت الضغط، وقدرته على تحويل أقل الفرص إلى أهداف، يبقى برونو أوليفيرا أحد أهم أسلحة منتخبنا في مواجهة نصف النهائي، ولاعباً قد يصنع الفارق مجدداً إذا ما تكررت سيناريوهات الدعم الهجومي التي حسمت مواجهة الجزائر.

الإمارات
كأس العرب
قطر
الدوحة
الجزائر
المغرب
كوزمين
آخر الأخبار
اليوفي يرفض مليار دولار.. السيدة العجوز: «لا» «النادي ليس للبيع»
الرياضة
اليوفي يرفض مليار دولار.. السيدة العجوز: «لا» «النادي ليس للبيع»
اليوم 13:46
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
الرياضة
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
اليوم 13:30
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
الرياضة
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
اليوم 13:18
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
علوم الدار
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
اليوم 13:15
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
الرياضة
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©