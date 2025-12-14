الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الهدف الذهبي» يُتوِّج الحبتور بطلاً لكأس ونستون تشرشل للبولو

«الهدف الذهبي» يُتوِّج الحبتور بطلاً لكأس ونستون تشرشل للبولو
14 ديسمبر 2025 12:19

 
دبي (الاتحاد)

تُوج «الحبتور» بطلاً لكأس ونستون تشرشل للبولو، بعد فوزه في النهائي على «الباشا» بـ «الهدف الذهبي»، وبنتيجة 8 - 7، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة في الأشواط الأربعة الرئيسية بالتعادل 7 - 7، ليحتكم الفريقان إلى الشوط الخامس الإضافي، وخطف «الحبتور» هدف الترجيح الذهبي، ومعه الكأس، فيما أحرز «الفيصل» كأس الترضية، على حساب «آر جي أف» 6 - 2.5.
وشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية نهائي البطولة الذي تحول إلى مهرجان رياضي وفني، وسط أجواء احتفالية، وبدأ المهرجان بمباراة كأس الترضية بين «الفيصل» بقيادة الأمير سلطان الفيصل، و«آر جي أف» بقيادة خوان كرز كارينو، وسيطر «الفيصل» على مجريات اللعب، وحسمها لمصلحته بفارق مريح.
وجاءت مباراة الختام بين «الحبتور» بقيادة خلف الحبتور، و«الباشا» بقيادة هاني جابشي، مثيرة في أحداثها، ورغم تقدم «الباشا» في البداية وإنهاء الشوط الأول بنتيجة 3 - 2، وأيضاً الشوط الثاني بنتيجة 5 - 3، والشوط الثالث بنتيجة 7 - 5، إلا أن الشوط الرابع شهد عودة «الحبتور» بالتعادل 7 - 7، قبل أن يخطف هدف الفوز الذهبي.

 

الإمارات
دبي
البولو
منتجع الحبتور للبولو
