الرياضة

مشاركة قياسية في «الاستعراض الحر للسيارات» بمهرجان ليوا الدولي

مشاركة قياسية في «الاستعراض الحر للسيارات» بمهرجان ليوا الدولي
14 ديسمبر 2025 12:55

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت منافسات الاستعراض الحر للسيارات أول يومين من فعالياتها، ضمن «مهرجان ليوا الدولي 2026»، وسط حضور جماهيري لافت ومشاركة قياسية، عكست المكانة المتنامية للحدث، بوصفه إحدى أبرز منصات رياضات السيارات والاستعراض في المنطقة.
وشهدت المنافسات مشاركة 166 سيارة من الإمارات، والسعودية، وعُمان، وقطر، توزعت على ثلاث فئات رئيسية، في أجواء تنافسية قوية امتدت على مدار يومين من العروض المتواصلة والإثارة العالية.
وسجلت فئة «T» أعلى نسبة مشاركة بواقع 74 سيارة، تلتها فئة «S» بمشاركة 57 سيارة، فيما شهدت فئة «N» مشاركة 35 سيارة، ما يعكس الإقبال الكبير والاهتمام المتزايد برياضة الاستعراض الحر ضمن فعاليات المهرجان.
وفي فئة «N»، حقق ذياب ناصر الربيعي المركز الأول، فيما جاء محمد راشد الظاهري في المركز الثاني، وحل أحمد عبد الله الشيبة ثالثاً، وفي فئة S، توّج محمد جمعة الدهماني بالمركز الأول، وتبعه عبد الله راشد الشميلي، وحمد بن موسى البلوشي، وفي فئة «T»، أحرز محمد راشد الظاهري المركز الأول، وتبعه سلطان ناصر المصعبي، وسعود راشد المري.
وأكدت اللجنة المنظمة أن المستوى الفني المرتفع، والانضباط، والتنوع الكبير في المشاركات الخليجية، أسهمت في تقديم عروض استثنائية جسدت روح التحدي والإبداع التي يتميز بها مهرجان ليوا الدولي، مشيرة إلى أن الفعاليات المقبلة تشهد استمراراً قوياً للسباقات والتحديات المختلفة التي تجمع بين رياضات المحركات، والرياضات التراثية، والفعاليات الجماهيرية.
ويواصل مهرجان ليوا الدولي 2026 ترسيخ مكانته وجهة رياضية وترفيهية متكاملة، تجمع نخبة المشاركين من داخل الدولة وخارجها، وتعكس رؤية إمارة أبوظبي في دعم الفعاليات النوعية، وتعزيز السياحة الرياضية، ويستمر حتى الثالث من يناير المقبل ختام المهرجان.

