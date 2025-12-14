الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مهرجان الياسات ينظم بطولة الشطرنج الخاطف

مهرجان الياسات ينظم بطولة الشطرنج الخاطف
14 ديسمبر 2025 12:58

الظفرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية


نظم مهرجان الياسات بدورته الثالثة، بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بطولة الياسات للشطرنج الخاطف، ضمن فعاليات المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، على الواجهة البحرية لمدينة السلع، بشراكة استراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ويستمر إلى 21 ديسمبر الجاري.
وتوَّج عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وسعيد أحمد الخوري، المدير التنفيذي في نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وزايد ساري المزروعي، مدير إدارة المهرجانات التراثية والبحرية بالإنابة في الهيئة، الفائزين في البطولة التي شهدت مشاركة 41 لاعباً ولاعبة من 10 جنسيات مختلفة، منهم 26 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات.
وجاء تنظيم البطولة التي تقام للمرة الأولى خلال فعاليات مهرجان الياسات، في إطار تحقيق عدد من أهداف المهرجان، التي يأتي من ضمنها توفير تجربة ترفيهية وثقافية متكاملة للزوار، وتقديم فعاليات مجتمعية تجمع العائلات وتحتفي بالتنوع الثقافي، واستقطاب الشباب وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة، والإسهام في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بمنطقة الظفرة.
وأشار سعيد أحمد الخوري، إلى أن مشاركة النادي في فعاليات المهرجان تأتي في إطار الدور المجتمعي للنادي، وضمن جهوده لتحقيق أهدافه في نشر لعبة الشطرنج في منطقة الظفرة، مؤكداً توافق هذه الأهداف مع رسالة المهرجان في الترويج لمنطقة الظفرة، وإبراز جانبها التراثي أمام الزوار، إلى جانب الإسهام في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ الانتماء المجتمعي لدى أبناء المنطقة، وتسليط الضوء على التراث البحري والسنع الإماراتي الأصيل، واستقطاب الشباب وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة البحرية، بما يدعم رؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على التراث الوطني.
وفي ختام حديثه، تقدم الخوري بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم مهرجان الياسات، مشيداً بنجاحه في الجمع بين الرياضة والتراث في تناغم يعكس خصوصية مدينة السلع.

الإمارات
أبوظبي
الشطرنج
الياسات
هيئة أبوظبي للتراث
مجلس أبوظبي الرياضي
آخر الأخبار
اليوفي يرفض مليار دولار.. السيدة العجوز: «لا» «النادي ليس للبيع»
الرياضة
اليوفي يرفض مليار دولار.. السيدة العجوز: «لا» «النادي ليس للبيع»
اليوم 13:46
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
الرياضة
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
اليوم 13:30
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
الرياضة
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
اليوم 13:18
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
علوم الدار
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
اليوم 13:15
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
الرياضة
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©