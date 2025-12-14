مهرجان الياسات ينظم بطولة الشطرنج الخاطف

الظفرة (الاتحاد)



نظم مهرجان الياسات بدورته الثالثة، بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بطولة الياسات للشطرنج الخاطف، ضمن فعاليات المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، على الواجهة البحرية لمدينة السلع، بشراكة استراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ويستمر إلى 21 ديسمبر الجاري.

وتوَّج عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وسعيد أحمد الخوري، المدير التنفيذي في نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وزايد ساري المزروعي، مدير إدارة المهرجانات التراثية والبحرية بالإنابة في الهيئة، الفائزين في البطولة التي شهدت مشاركة 41 لاعباً ولاعبة من 10 جنسيات مختلفة، منهم 26 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات.

وجاء تنظيم البطولة التي تقام للمرة الأولى خلال فعاليات مهرجان الياسات، في إطار تحقيق عدد من أهداف المهرجان، التي يأتي من ضمنها توفير تجربة ترفيهية وثقافية متكاملة للزوار، وتقديم فعاليات مجتمعية تجمع العائلات وتحتفي بالتنوع الثقافي، واستقطاب الشباب وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة، والإسهام في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بمنطقة الظفرة.

وأشار سعيد أحمد الخوري، إلى أن مشاركة النادي في فعاليات المهرجان تأتي في إطار الدور المجتمعي للنادي، وضمن جهوده لتحقيق أهدافه في نشر لعبة الشطرنج في منطقة الظفرة، مؤكداً توافق هذه الأهداف مع رسالة المهرجان في الترويج لمنطقة الظفرة، وإبراز جانبها التراثي أمام الزوار، إلى جانب الإسهام في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ الانتماء المجتمعي لدى أبناء المنطقة، وتسليط الضوء على التراث البحري والسنع الإماراتي الأصيل، واستقطاب الشباب وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة البحرية، بما يدعم رؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على التراث الوطني.

وفي ختام حديثه، تقدم الخوري بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم مهرجان الياسات، مشيداً بنجاحه في الجمع بين الرياضة والتراث في تناغم يعكس خصوصية مدينة السلع.