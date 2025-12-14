الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سباق الصقور تنطلق الاثنين في مهرجان ليوا الدولي

سباق الصقور تنطلق الاثنين في مهرجان ليوا الدولي

14 ديسمبر 2025 13:01
14 ديسمبر 2025 13:01

 
أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق صباح الاثنين منافسات سباق الصقور، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، بمشاركة نخبة من الصقّارين ومحبي الموروث التراثي العريق، في حدث يجمع بين الأصالة والدقة العالية في التنظيم والتجهيزات الإلكترونية الحديثة.
ويُعد سباق الصقور من أبرز الفعاليات في المهرجان، لما يحمله من قيمة ثقافية تعكس عمق ارتباط أبناء الإمارات برياضة الصقارة، وما تتطلبه من مهارة عالية في تدريب الطيور وتعويدها على مسار السباق والآلية المعتمدة عند خط النهاية.
وتُقام منافسات السباق على مدى 3 أيام، حيث يشهد اليوم الأول منافسات فئة الملاك «فرخ»، مع السماح بمشاركة أربعة صقور حداً أقصى لكل مالك، وبمعدل صقر واحد في كل شوط، وتشمل الأشواط فئات جير شاهين، جير بيرق، جير قرموشة، وجير تبع.
وتتواصل المنافسات في اليوم الثاني بمنافسات فئة المحترفين «فرخ»، فيما تختتم البطولة في اليوم الثالث بمنافسات فئة الجرناس، وسط توقعات بمستويات تنافسية عالية بين المشاركين.
وحددت اللجنة المنظمة مسافة السباق بـ 400 متر، على أن يكون الحضور إلى موقع المنافسة في الساعة السابعة صباحاً، والانطلاقة الرسمية في الثامنة صباحاً، مع تطبيق أعلى معايير التنظيم والسلامة المعتمدة في السباقات التراثية.
وأكدت اللجنة المنظمة اكتمال الاستعدادات لانطلاق السباق، مشيرة إلى أن باب التسجيل أُغلق وفق الجدول المعتمد، مع إجراء القرعة المخصصة للأشواط، وتحديد حد أقصى للمشاركة يبلغ 50 صقراً في كل شوط، في إطار تنظيم يضمن العدالة والتنافس الشريف بين المشاركين.
ويحظى سباق الصقور بإقبال جماهيري لافت ضمن مهرجان ليوا الدولي، لما يمثله من محطة مهمة في أجندة الفعاليات التراثية التي تسهم في صون الموروث الثقافي، وتعزيز حضوره لدى الأجيال القادمة.
 

الإمارات
أبوظبي
منطقة الظفرة
مهرجان ليوا الدولي
الصقور
