الغنام يدخل حسابات الأهلي والقادسية في الانتقالات الشتوية



الرياض (د ب أ)



دخل خالد الغنام، جناح الاتفاق، في حسابات ناديي الأهلي والقادسية لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن الاتفاق يرغب في بقاء اللاعب الذي يمتد عقده حتى عام 2028، وذلك نظراً لاحتياج الفريق لخدماته في الموسم الجاري.

وأضافت أن عقد اللاعب الذي انضم إلى الهلال معاراً الموسم الماضي، يتضمن شرطاً جزائياً قدره 46 مليون ريال سعودي، حيث يمكن لأي نادٍ تفعيل بند الشرط الجزائري دون الرجوع إلى الاتفاق.

ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشأن بقاء اللاعب من عدمه في الأسابيع المقبلة مع بداية فترة الانتقالات الشتوية مطلع يناير المقبل.

وكان الغنام قد خاض 16 مباراة مع الهلال الموسم الماضي في فترة إعارته، وسجل هدفاً واحداً فقط، وفي الموسم الحالي شارك في عشر مباريات مع الاتفاق وسجل أربعة أهداف وصنع هدفين.