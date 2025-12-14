الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الغنام يدخل حسابات الأهلي والقادسية في الانتقالات الشتوية

الغنام يدخل حسابات الأهلي والقادسية في الانتقالات الشتوية
14 ديسمبر 2025 13:40

 
الرياض (د ب أ)


دخل خالد الغنام، جناح الاتفاق، في حسابات ناديي الأهلي والقادسية لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن الاتفاق يرغب في بقاء اللاعب الذي يمتد عقده حتى عام 2028، وذلك نظراً لاحتياج الفريق لخدماته في الموسم الجاري.

أخبار ذات صلة
مشاركة قياسية في «الاستعراض الحر للسيارات»
الوليد بن طلال يستحوذ على الهلال السعودي بـ5. 7 مليار ريال

وأضافت أن عقد اللاعب الذي انضم إلى الهلال معاراً الموسم الماضي، يتضمن شرطاً جزائياً قدره 46 مليون ريال سعودي، حيث يمكن لأي نادٍ تفعيل بند الشرط الجزائري دون الرجوع إلى الاتفاق.
ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشأن بقاء اللاعب من عدمه في الأسابيع المقبلة مع بداية فترة الانتقالات الشتوية مطلع يناير المقبل.
وكان الغنام قد خاض 16 مباراة مع الهلال الموسم الماضي في فترة إعارته، وسجل هدفاً واحداً فقط، وفي الموسم الحالي شارك في عشر مباريات مع الاتفاق وسجل أربعة أهداف وصنع هدفين.

السعودية
الدوري السعودي
الاتفاق
القادسية
الأهلي السعودي
الهلال السعودي
آخر الأخبار
اليوفي يرفض مليار دولار.. السيدة العجوز: «لا» «النادي ليس للبيع»
الرياضة
اليوفي يرفض مليار دولار.. السيدة العجوز: «لا» «النادي ليس للبيع»
اليوم 13:46
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
الرياضة
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
اليوم 13:30
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
الرياضة
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
اليوم 13:18
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
علوم الدار
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
اليوم 13:15
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
الرياضة
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©