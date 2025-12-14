الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الشارقة يستعيد صدارة دوري السلة بـ «النقطة 17»

14 ديسمبر 2025 15:00

 
علي معالي (أبوظبي)

استعاد الشارقة قمة دوري رجال السلة مع نهاية «الجولة التاسعة» بعد الفوز على الوحدة 91 - 78، ليرفع «الملك» رصيده إلى 17 نقطة، منفرداً بالصدارة بفارق نقطة عن شباب الأهلي والبطائح والنصر، وجاءت نتائج الجولة مثيرة، وحافلة بالتقلبات، خاصة بعد لقاء البطائح والنصر الذي انتهى لمصلحة «الراقي»، الذي تربع على القمة مؤقتاً للمرة الأولى في تاريخه، حتى استعادها «الملك» من جديد.
في المباراة الأولى بين الشارقة والوحدة، نجح «الملك» في التفوق خلال الأرباع الثلاثة الأولى «25-17 و21-20 و28-19»، وتقدم الوحدة في الربع الأخير 22-17.
وفي مباراة ثانية، فاز شباب الأهلي على الظفرة 101-58، حيث استطاع «الفرسان» استعادة زمام الأمور، بعد أن تأخر في الشوط الأول 15-19، ليتفوق في الأرباع الثلاثة الباقية بفارق كبير «28-8 و24-12 و34-19».
ومن الواضح أن السباق على قمة الدوري يظل مشتعلاً بين الشارقة وشباب الأهلي والبطائح والنصر حتى المحطة الأخيرة من البطولة، والتي تتميز هذا الموسم بتخطي حاجز الـ 100 نقطة في العديد من مبارياتها، وهي ظاهرة إيجابية لم تحدث من قبل منذ انطلاقة المسابقة.
 

