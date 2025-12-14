أردا جولر يتصدر قائمة الأغلى في تركيا!



معتز الشامي (أبوظبي)



تعد تركيا موطناً لأكثر مشجعي كرة القدم شغفاً في العالم، وتجلى ذلك بوضوح في بطولة أمم أوروبا 2024، ورغم الدعم الهائل ومساحة تركيا الشاسعة، إلا أنها ربما لا تحقق الأداء المأمول في مجال تطوير المواهب الشابة المتميزة، باستثناء لاعبين بارزين: أردا جولر، وكينان يلدز.

وبينما لم يسجل يلدز أي هدف في بطولة أمم أوروبا 2024، أظهر جولر إمكانياته الهائلة بتسجيله هدفاً رائعاً في المباراة الافتتاحية، قبل أن يقدم تمريرتين حاسمتين إضافيتين.

وشهد يلدز تطوراً ملحوظاً مع يوفنتوس خلال الموسمين الماضيين، ولكن بعد تحديث موقع «ترانسفير ماركت» لقيمة لاعبي الدوري الإسباني، اضطر الجناح إلى التخلي عن مكانته أغلى لاعب في تركيا.

لكن من هم أغلى اللاعبين الأتراك في التاريخ؟، ورغم حصول يلدز على زيادة ملحوظة في قيمته السوقية بلغت 25 مليون يورو في آخر تحديث لقيمة اللاعبين في الدوري الإيطالي، إلا أنه تراجع أمام مواطنه جولر الذي حظي بإشادة واسعة هذا الأسبوع.

وبفضل أدائه المذهل مع ريال مدريد هذا الموسم، ارتفعت القيمة السوقية لجولر بمقدار 30 مليون يورو، وهذا يعني أن اللاعب الموهوب «20 عاماً» ليس فقط أغلى لاعب في فئته العمرية وخامس أغلى لاعب في ريال مدريد، بل هو أيضاً أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم التركية.

ويتصدر جولر ويلدز قائمة أغلى اللاعبين الذين ارتدوا قميص المنتخب التركي على مر التاريخ، وتعادل القيمة السوقية الجديدة لجولر ضعف أعلى قيمة سوقية لهاكان تشالهانوجلو، صاحب المركز الثالث، والتي بلغت 45 مليون يورو عام 2024.

ويجاوره في القيمة السوقية مدافع ليستر سيتي السابق، كاجلار سويونكو، الذي بلغت قيمته 45 مليون يورو عام 2021، ولاعب وسط آينتراخت فرانكفورت، كان أوزون، الذي يمكنه اللحاق بكل من يلدز وجولر إذا واصل تطوره في الدوري الألماني.



قائمة الأغلى في تركيا

1- أردا جولر «90 مليون يورو»

2- كينان يلدز «75 مليون يورو»

3- تشالهان أوجلو «45 مليون يورو»

4 - كاجلار سويونكو «45 مليون يورو»

5 - كان أوزون «45 مليون يورو»