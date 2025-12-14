الاستعانة بميسي ومولر لإغرائه.. الدوري الأميركي يتحرك لخطف صلاح!

معتز الشامي (أبوظبي)



بدأ الدوري الأميركي لكرة القدم التحرك مبكراً على خط التعاقد مع نجم عالمي جديد، وهذه المرة الاسم المطروح هو محمد صلاح، في ظل الغموض المتزايد الذي يحيط بمستقبله مع ليفربول، وتوتر علاقته مع المدرب أرني سلوت.

العلاقة بين صلاح ومدرب ليفربول شهدت تصدعاً واضحاً في الأسابيع الأخيرة، بعدما قرر سلوت استبعاد النجم المصري من مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يجلسه على «دكة البدلاء» في مباريات متتالية عدة بالدوري الإنجليزي.

هذا التحول المفاجئ دفع صلاح للخروج بتصريحات علنية نارية، عبّر فيها عن صدمته وشعوره بأن النادي لم يعد يريده، ملمحاً إلى أن علاقته بالمدرب وصلت إلى طريق مسدود.

ورغم عقد جلسة بين الطرفين أعادت صلاح إلى قائمة الفريق قبل مواجهة برايتون، فإن حالة عدم اليقين لا تزال تسيطر على المشهد، خصوصاً مع استعداد اللاعب للسفر للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، وسط تساؤلات حول ما سيحدث بعد عودته.

وفي هذا التوقيت الحساس، دخل مفوض الدوري الأميركي دون جاربر على الخط، مستغلاً حفل تتويج ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في الدوري، لإرسال رسالة ودّية إلى صلاح، عبّر فيها عن ترحيب الدوري الأميركي بأي نجم عالمي يفكر في خوض التجربة مستقبلاً.

جاربر شدد على احترام العقود بوصفه مبدأ أساسياً في السوق الأميركية، لكنه لم يُخفِ رغبته في رؤية صلاح يوماً ما في الملاعب الأميركية، مؤكداً أن أبواب الدوري الأميركي ستكون مفتوحة أمامه إذا قرر خوض هذه الخطوة.

ولم يكتفِ مفوض الدوري بذلك، بل ذهب أبعد من ذلك عندما دعا صلاح، بشكل غير مباشر، إلى الحديث مع ليونيل ميسي وتوماس مولر، للاستفسار عن تجربتهما في الدوري الأميركي، ومدى الرضا الذي يعيشه النجوم الكبار هناك، سواء على المستوى الرياضي أو الشخصي.

وهكذا، وبين توتر أنفيلد وإغراءات أميركا، بات اسم محمد صلاح حاضراً في سوق الاحتمالات الكبرى، في انتظار ما ستكشف عنه الأشهر المقبلة.