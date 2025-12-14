الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أرتيتا: إصابة بن وايت أخبار سيئة لأرسنال

أرتيتا: إصابة بن وايت أخبار سيئة لأرسنال
14 ديسمبر 2025 15:58

 
لندن (د ب أ)

قال الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، إن مدافع الفريق بن وايت شعر بألم في أوتار الركبة، معتبراً أن ذلك «أخبار غير جيدة» بعد استبدال الظهير الأيمن في الشوط الأول من مواجهة وولفرهامبتون التي فاز بها الفريق 2-1 ببطولة الدوري.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن وايت كان قد عاد مؤخراً من إصابة طويلة أبعدته عن الملاعب، ووجد نفسه يشارك مع الفريق في آخر أربع مباريات في ظرف عشرة أيام، وذلك بسبب تعرض بعض المدافعين في الفريق لإصابات.
وأوضح مدرب أرسنال أن ازدحام جدول المباريات أجبره على ذلك، وأن مشكلة بن وايت هي جزء من ذلك الموقف.
وقال أرتيتا: «بالطبع لم يشارك في الكثير من الدقائق بسبب إصابة سابقة في الركبة».
وأضاف: «بمجرد عودته إلى لياقته كان عليه خوض الكثير من المباريات لأننا لا نملك حلولاً أخرى».
وتابع أرتيتا: «كان علينا المجازفة مع ويليام ساليبا كذلك، ربما لم يكن من الأفضل أن يخوض 90 دقيقة كاملة لأننا غير مستعدين لأي إصابة أخرى وليس لدينا لاعبين آخرين».
ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي الذي سيلعب اليوم الأحد مع مضيفه كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

