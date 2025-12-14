سوسيداد يقيل مدربه لسوء النتائج



سان سباستيان (أ ف ب)



قرر ريال سوسيداد التخلي عن مدربه سيرخيو فرانسيسكو، بعد تراجعه إلى المركز الخامس عشر في الدوري الإسباني لكرة القدم، بفارق نقطة عن منطقة الهبوط، وفق ما أعلن.

بقيادة إيمانول ألجاسيل، وصل النادي الباسكي الموسم الماضي إلى ثمن نهائي مسابقة «يوروبا ليج» حيث انتهى مشواره على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإلى نصف نهائي الكأس المحلية، حيث خرج على يد ريال مدريد، فيما أنهى الدوري الإسباني في المركز الحادي عشر، لكن الوضع تغير بقيادة خلفه فرانسيسكو الذي رُقي من الفريق الرديف للإشراف على الفريق الأول.

واكتفى سوسيداد هذا الموسم بأربعة انتصارات في 16 مباراة خاضها في الدوري الإسباني وسقط على أرضه أمام جيرونا الثامن عشر 1-2، ما أدى إلى قرار التخلي عن ابن الـ46 عاماً.

وقال سوسيداد في بيان إن «المدرب الحالي لـ«سانسي» (الفريق الرديف) جون أنسوتيغي سيتولى مهمة الإشراف على الفريق موقتا في المباراتين المقررتين قبل عطلة عيد الميلاد».

ويحل سوسيداد الثلاثاء ضيفاً على إلدينسي من الدرجة الثالثة في الدور الثالث لمسابقة كأس إسبانيا، قبل مباراة هامة جداً السبت المقبل على أرضه ضد ليفانتي العشرين في الدوري.