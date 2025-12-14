فليك: برشلونة لا يهتم بفارق النقاط مع ريال مدريد



مدريد (د ب أ)



قال الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، إن التفوق على ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، هو أمر رائع لكنه يركز على فريقه أكثر.

وأضاف فليك في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، عقب الفوز على أوساسونا بالدوري الإسباني: «لن أتحدث عن منافسنا، هذا ليس سؤالاً لي، من الرائع أننا فزنا وحصلنا على النقاط الثلاث ووضعنا الضغط عليهم وهم الآن بعيدون عنا بفارق سبع نقاط».

وأضاف: «بالنسبة لي من الرائع أن نحقق الفوز ونواصل مسيرتنا، ومن الرائع أن نرى فريقنا بتلك الطريقة الرائعة بعد فترة صعبة دامت لعدة أسابيع، نحن نلعب بشكل أفضل الآن، وعاد أبرز اللاعبين، لست قلقاً بشأن منافسنا».

وتابع فليك: «الشيء الأهم هو تحقيق النقاط الثلاث، وأن نتحكم في سير المباراة لقد سيطرنا على الكرة بنسبة تفوق 80%، وكنا أقوياء دفاعياً، صحيح أننا لم نحظ بأفضل الفرص لكننا سجلنا هدفين ومن الرائع أن نواصل المحافظة على نظافة شباكنا».

وجاء الفوز على أوساسونا بالأمس ليرفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه ديبورتيفو ألافيس اليوم.