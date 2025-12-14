الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأحوال الجوية ترجئ مباراة فياريال ليفانتي

الأحوال الجوية ترجئ مباراة فياريال ليفانتي
14 ديسمبر 2025 16:32

 
فالنسيا (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مدرب ريال مدريد يفتح النار!
ريال مدريد يخرج من «النفق المظلم» بعد «معركة شرسة»!


أُرجئت مباراة فياريال المقررة الأحد على أرض ليفانتي في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بقرار من الاتحاد المحلي بسبب تحذير من سوء الأحوال الجوية على الساحل الشرقي للبلاد.
وقال الاتحاد الإسباني في بيان «بناء على توصيات السلامة المتعلقة بالأمطار الغزيرة المتوقعة في منطقة فالنسيا، ووفقاً للتحذيرات الحمراء (الصادرة عن وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية)، قرر قاضي المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إرجاء المباراة».
وكانت عدة مباريات في الدوري والكأس أُجلت العام الماضي بعد فيضانات في المنطقة نفسها أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص.
ويحتل فياريال المركز الثالث بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر، مع خوضه مباراتين أقل من حامل اللقب، فيما يقبع ليفانتي في المركز العشرين الأخير.

الدوري الإسباني
الليجا
فياريال
ليفانتي
برشلونة
آخر الأخبار
اليوفي يرفض مليار دولار.. السيدة العجوز: «لا» «النادي ليس للبيع»
الرياضة
اليوفي يرفض مليار دولار.. السيدة العجوز: «لا» «النادي ليس للبيع»
اليوم 13:46
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
الرياضة
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
اليوم 13:30
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
الرياضة
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
اليوم 13:18
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
علوم الدار
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
اليوم 13:15
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
الرياضة
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©