أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

السلامي: الأردن يفتقد أهم اللاعبين أمام السعودية

السلامي: الأردن يفتقد أهم اللاعبين أمام السعودية
14 ديسمبر 2025 16:58

الدوحة (د ب أ)

قال المغربي جمال السلامي، المدير الفني للمنتخب الأردني، إن فريقه تنتظره مهمة صعبة أمام نظيره السعودي في نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم في قطر، الاثنين.
ويحتضن ملعب «البيت» غداً الاثنين المواجهة المرتقبة بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب، فيما عقد السلامي مؤتمراً صحفياً.
وقال السلامي في المؤتمر الصحفي: «ندخل المباراة ضد منافس قوي ولديه حظوظ كبيرة، بما يملكه من عناصر جاهزة على العكس من المنتخب الأردني الذي يخوض المباراة محروماً من ثنائي الهجوم يزن النعيمات وموسى التعمري».
وعن علاقته بالفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، قال السلامي: «علاقتي مع رينارد طيبة جداً وقائمة على الاحترام المتبادل، لكن التنافس في الملعب شيء آخر، المباراة مهمة جداً بالنسبة لنا، درسنا المنتخب جيداً، وهو أحد المرشحين للفوز بالبطولة، ونتمنى أن تسير المباراة بالسيناريو الذي نتمناه».
ورفض السلامي الحديث عن تحميل طبيب المنتخب الأردني إصابة يزن النعيمات، حيث قال: «الطبيب لا يتحمل، وعندما فحص يزن النعيمات عرف بأن يزن لديه إصابة، ولكن لا يمكن تقييم الإصابة في اللحظة ذاتها، وطلب بأن يتم استبداله، ولكن يزن أصر على اللعب والأحداث تسارعت في تلك اللحظة».
وكان منتخب الأردن قد تأهل للدور قبل النهائي بعد فوزه على نظيره العراقي - صفر، فيما بلغ المنتخب السعودي الدور ذاته بعد فوزه على فلسطين 2 - 1 في دور الثمانية.

كأس العرب
قطر
الأردن
السعودية
جمال السلامي
