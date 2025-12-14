الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مشاركة كبيرة في الفعاليات الرياضية والمجتمعية بقرية ليوا

مشاركة كبيرة في الفعاليات الرياضية والمجتمعية بقرية ليوا
14 ديسمبر 2025 18:33

 
منطقة الظفرة (وام)

يشهد مهرجان ليوا الدولي فعاليات متكاملة لكافة أفراد العائلة، ومعايشة أجواء التحدي من خلال المغامرات المبتكرة، في قرية ليوا، بمشاركة واسعة من كافة فئات المجتمع.
وتفاعل زوار المهرجان المقام حالياً حتى الثالث من يناير المقبل، مع مسابقات رالي الصحراء، والانزلاق الهوائي، ومضمار سيارات التحكم عن بعد، وسيارات الدفع الرباعي، وتجربة الكارتينج المائية، والألعاب الكرنفالية، والعجلة الدوارة، وسيارات التصادم، وسباقات السيارات اللاسلكية، وألعاب المهارة، ومعرض السيارات الكلاسيكية بوجود 30 سيارة.
وقال مشاركون: إن المهرجان يوفر منصة شاملة لكافة الأنشطة الرياضية، والفعاليات العائلية، وقضاء أوقات ممتعة من خلال البرامج المبتكرة في قرية ليوا، والمرافق الأخرى.
 

الإمارات
أبوظبي
منطقة الظفرة
مهرجان ليوا الدولي
