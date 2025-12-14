«فيكتوري تيم» يكمل «ثنائية» التفوق بـ «النقطة 200»



دبي (الاتحاد)

احتفل فريق فيكتوري، باللقب العالمي لبطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات» موسم 2025، بحصد المركز الأول، عبر «الثنائي» سالم العديدي وعيسى آل علي، في السباق الرئيسي الثاني، في ختام جائزة دبي الكبرى.

وأكمل «فيكتوري» ثنائية الفوز في جائزة دبي الكبرى، بعدما سبق له الفوز بالسباق الرئيسي الأول، ليكسب 70 نقطة، بواقع 35 نقطة عن المركز الأول في كل سباق، وينهي الموسم العالمي بطلاً بإجمالي رصيد 200 نقطة، متقدماً على فريق الفجيرة الذي حل ثانياً برصيد 132 نقطة، وفريق بريطانيا الثالث برصيد 126 نقطة.

ونجح العديدي وآل علي على متن الزورق «فيكتوري 7» في إنهاء السباق الرئيسي الثاني بزمن 40:00:74 دقيقة، متقدماً بفارق 12:66 ثانية عن فريق الشارقة الذي حل ثانياً، وبفارق 1:01 دقيقة عن فريق الفجيرة الذي جاء بالمركز الثالث.

شهد المنافسات خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، فيما قام بتتويج الفائزين، سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسيف جمعة السويدي، نائب رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وخالد بن دسمال، وخالد البلوشي، عضوا مجلس إدارة النادي، ومحمد حارب، المدير التنفيذي للنادي، وأحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، والعقيد أحمد العديدي، مدير مركز شرطة الموانئ في القيادة العامة لشرطة دبي بالإنابة، وجون ماري فان لاركن، نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

وهنأ سيف جمعة السويدي، نائب رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أعضاء فريق فيكتوري على الفوز بلقب بطولة العالم للزوارق السريعة فئة إكس كات، وأكد أن تفانيهم واجتهادهم طوال الموسم، كان الأمر الأهم، من أجل تحويل الاستراتيجية إلى خطة تضمن لهم الانتصار، من خلال الأداء المتوازن منذ الجولة الأولى في الفجيرة، عندما حل الفريق بالمركزين الأول والثاني في السباقين الرئيسين، ومن ثم السيطرة على المركز الأول في جولتي الكويت ودبي.

وأشاد السويدي، بجهود فرق العمل التنظيمية في إقامة جائزة دبي الكبرى، بنجاح على كافة الأصعدة، وضمان سير الإجراءات للفرق وفق أعلى المعايير، إلى جانب تهيئة الموقع على شاطئ النسناس بجميرا، لضمان حضور الجماهير التي توافدت من مختلف الجنسيات واستمتعت بالمنافسات التي قدمتها أقوى الفرق العالمية، بمشاركة من دول بريطانيا، والسويد، والنرويج، والكويت وإيطاليا، إلى جانب الفرق الإماراتية.