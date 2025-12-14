ساسوولو يعرقل ميلان!



بيروت (أ ف ب)



مهد ساسوولو الطريق أمام نابولي حامل اللقب والإنتر لإنزال ميلان عن صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما فرض التعادل على الفريق «اللومباردي» 2-2 في معقله «سان سيرو» في المرحلة الخامسة عشرة.

وكانت الفرصة قائمة أمام ميلان كي يضمن أقله البقاء في الصدارة قبل السفر إلى السعودية لخوض الكأس السوبر الإيطالية حيث يتواجه الخميس في نصف النهائي مع نابولي (يلتقي في نصف النهائي الآخر الإنتر مع بولونيا).

لكن بعدما عوض تخلفه بهدف وتقدم بفضل ثنائية المدافع الشاب دافيدي بارتيساجي، عاد وتلقى هدف التعادل، ما يجعل نابولي الذي يتخلف عنه موقتاً بفارق نقطة، أمام فرصة إزاحته عن الصدارة في حال فوزه لاحقاً الأحد على أودينيزي.

وقد يتراجع فريق المدرب ماسيميليانو أليجري إلى المركز الثالث، في حال فوز جاره إنتر الذي يتخلف عنه حالياً بفارق نقطتين، على مضيفه جنوى الأحد أيضاً.

وقال أليجري بعد المباراة ضد فريقه السابق «قدمنا مباراة جيدة، لكن في النهاية خاطرنا حتى بإمكانية خسارتها، الآن، يجب التركيز على الكأس السوبر»، مضيفاً لمنصة «دازون» للبث التدفقي «الآن، ما زلنا (موقتاً) في الصدارة وهدفنا هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا».

وأقر: «ندرك أن هناك الكثير من العمل الذي يجب أن نقوم به، ومن الواضح أنه يتوجب علينا تخفيف عدد الأهداف التي تدخل مرمانا».

ولم تكن البداية كما يتمناها ميلان، إذ، ورغم الأفضلية الميدانية، وجد نفسه متخلفا في الدقيقة 13 بهدف جميل للكندي إسماعيل كونيه الذي توغل بين المدافعين على الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء بعد تمريرة من أندريا بينامونتي قبل أن يسدد الكرة بحنكة من زاوية صعبة في شباك الحارس الفرنسي مايك مينيان.

وبدا فريق أليجري الذي ما زال يفتقد نجمه البرتغالي رافايل لياو بسبب الإصابة، عاجزاً عن الوصول إلى الشباك، لكن الفرج جاء عبر بارتيساجي الذي وصلته الكرة عند القائم الأيمن بعد عرضية من الإنجليزي روبن لوفتوس-شيك، فتابعها في الشباك وافتتح بالتالي رصيده التهديفي في الدوري (34).

وبات بارتيساجي عن 19 عاما و350 يوما أصغر مدافع يسجل لميلان في الدوري الإيطالي منذ الأسطورة باولو مالديني في 28 فبراير 1988 حين كان يبلغ 19 عاماً و247 يوما وفق «أوبتا» للإحصاءات.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل، ثم عاد بارتيساجي ليضرب مجدداً مسجلاً هدف التقدم لفريقه بعد ثوان معدودة على بداية الشوط الثاني بتسديدة من زاوية صعبة جداً بعد تمريرة من الفرنسي كريستوف نكونكو (47).

واعتقد ميلان أنه سجل الثالث في الدقيقة 58 عبر الأميركي كريستيان بوليسيتش، لكنه ألغي بداعي التسلل، ثم كاد ساسوولو أن يعود إلى اللقاء لولا تألق مينيان في وجه محاولة جميلة بكعب القدم للنرويجي كريستيان ثورستفيدت (62).

لكن بعد سلسلة تمريرات رائعة، عوض ساسوولو هذه الفرصة وأطلق المواجهة من نقطة الصفر عبر البديل الفرنسي أرمان لوريينتيه إثر تمريرة من بينامونتي (77).

ورغم محاولاته، عجز ميلان عن استعادة تقدمه واكتفى بنقطة ضد فريق متمرس في «سان سيرو» حيث فاز على ميلان ثلاث مرات متتالية بين 2021 و2023، إحداها بنتيجة ساحقة 5-2، قبل أن يخسر في زيارتيه الماضيتين 0-1 في الدوري و1-6 في الكأس.