12 مباراة في كأس العالم للريشة الطائرة



خورفكان (وام)



واصلت كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي واتحاد الريشة الطائرة على شاطئ خورفكان منافساتها لليوم الثالث، حيث أقيم سباق التتابع للفرق بواقع 12 مباراة وسط أجواء جماهيرية رائعة.

وشهدت مباريات اليوم الثالث تأهل الإمارات ومصر إلى دور الثمانية من البطولة، وفي نتائج المنافسات فازت ألمانيا على أستراليا 60-35، ونيجيريا على بلغاريا 60-50، وأندونيسيا على ألمانيا 60-56، والصين على مصر 60-49، وهونج كونج على بلغاريا 60-37، والبرازيل على الإمارات 60-58، والصين على هولندا 60-29، وأندونيسيا على أستراليا 60-47، والإمارات على أذربيجان 60-40، ومصر على هولندا 60-47، وهونج كونج على نيجيريا 60-53، والبرازيل على أذربيجان 60/29.

حضر فعاليات اليوم الثالث عبدالملك محمد جاني، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعبيد الغزاوي، رئيس اللجنة البارالمبية العراقية، وفرست إبراهيم، نائب رئيس اللجنة البارالمبية العراقية، ونورة الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، ونائب رئيس اللجنة المنظمة، وسالم المزروعي، نائب رئيس اتحاد الريشة الطائرة، والمنسق العام للبطولة، وبخيت سعيد القرص، مدير البطولة، بجانب رؤساء اللجان المختلفة بالبطولة.