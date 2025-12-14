الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

12 مباراة في كأس العالم للريشة الطائرة

12 مباراة في كأس العالم للريشة الطائرة
14 ديسمبر 2025 19:17


خورفكان (وام)

أخبار ذات صلة
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية


واصلت كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي واتحاد الريشة الطائرة على شاطئ خورفكان منافساتها لليوم الثالث، حيث أقيم سباق التتابع للفرق بواقع 12 مباراة وسط أجواء جماهيرية رائعة.
وشهدت مباريات اليوم الثالث تأهل الإمارات ومصر إلى دور الثمانية من البطولة، وفي نتائج المنافسات فازت ألمانيا على أستراليا 60-35، ونيجيريا على بلغاريا 60-50، وأندونيسيا على ألمانيا 60-56، والصين على مصر 60-49، وهونج كونج على بلغاريا 60-37، والبرازيل على الإمارات 60-58، والصين على هولندا 60-29، وأندونيسيا على أستراليا 60-47، والإمارات على أذربيجان 60-40، ومصر على هولندا 60-47، وهونج كونج على نيجيريا 60-53، والبرازيل على أذربيجان 60/29.
حضر فعاليات اليوم الثالث عبدالملك محمد جاني، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعبيد الغزاوي، رئيس اللجنة البارالمبية العراقية، وفرست إبراهيم، نائب رئيس اللجنة البارالمبية العراقية، ونورة الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، ونائب رئيس اللجنة المنظمة، وسالم المزروعي، نائب رئيس اتحاد الريشة الطائرة، والمنسق العام للبطولة، وبخيت سعيد القرص، مدير البطولة، بجانب رؤساء اللجان المختلفة بالبطولة.

 

الإمارات
الشارقة
خورفكان
مجلس الشارقة الرياضي
الريشة الطائرة
آخر الأخبار
اليوفي يرفض مليار دولار.. السيدة العجوز: «لا» «النادي ليس للبيع»
الرياضة
اليوفي يرفض مليار دولار.. السيدة العجوز: «لا» «النادي ليس للبيع»
اليوم 13:46
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
الرياضة
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
اليوم 13:30
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
الرياضة
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
اليوم 13:18
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
علوم الدار
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
اليوم 13:15
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
الرياضة
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©