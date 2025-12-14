نجم تشيلسي يطالب الجماهير بـ«تفهم الوضع»!



لندن (د ب أ)



طالب كول بالمر لاعب تشيلسي جماهير ناديه بتفهم الوضع، بعد انتهاء سلسلة الهزائم التي تعرض لها الفريق بالفوز 2 - صفر على إيفرتون، مؤكداً أن جدول المباريات أصعب مما تعتقد الجماهير.

وسجل بالمر «24 عاماً» هدف الافتتاح لفريقه في عودته للمشاركة أساسياً على ملعب ستفامفورد بريدج لأول مرة منذ 4 أشهر بعد إصابة في الفخذ، وهو هدفه الثالث فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز من اللعب المفتوح هذا العام.

وكان ذلك هو أول انتصار لتشيلسي في 5 مباريات، بعد سلسلة من الهزائم خارج الأرض ضد ليدز يونايتد وأتالانتا بالإضافة لتعادل باهت بنتيجة صفر- صفر ضد بورنموث.

وعقب المباراة فاجأ المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا الجميع بتصريحاته التي أكد فيه أنه لم يتلق الدعم من جهات معينة، لم يذكرها، وزعم أن الساعات الـ48 الماضية كانت الأسوأ له مع تشيلسي لكن بعد عودة الفريق للانتصارات، دافع بالمر عن زملائه ومدربه، مؤكداً أن الجماهير لا تدرك حجم الضغوط التي تقع على الفريق.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «غبت لفترة طويلة، ربما أطول فترة غياب لي على الإطلاق، لذا كنت أتطلع للعودة إلى الملعب، مع الفريق، لقد كان شعوراً رائعاً أن أبدأ المباراة وأسجل هدفاً».

وأضاف: «خضنا مباريات صعبة، والأمر أصعب مما تتخيله الجماهير، خوض مباراة كل 3 أيام يتطلب الأمر الكثير من السفر، وهو أمر شاق؛ لذا فإن تحقيق الفوز كان أمراً رائعاً».