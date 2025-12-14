موددنا بطل «النسخة الثانية» لكأس الإمارات للجولف

العين (الاتحاد)



تُوِّج الأسترالي كاين موددنا بطلاً لكأس الإمارات للجولف في نسختها الثانية، فئة الرجال بمجموع 14 ضربة تحت المعدل، فيما أحرزت الكورية الجنوبية يون سيو يانج لقب السيدات بمجموع 7 ضربات تحت المعدل، وحصدت أستراليا لقب الفرق بمجموع 25 ضربة تحت المعدل، وجاء الفريق الكوري وصيفاً «22 ضربة تحت المعدل»، وأُسدل الستار على منافسات البطولة، بعد أداء متميز ومنافسة قوية بملعب نادي العين للفروسية والرماية والجولف على مدار 4 أيام.

وشهدت البطولة مشاركة 111 لاعباً من النخبة الذين يمثلون القاعدة الأساسية ومستقبل اللعبة في الإمارات، في حدث يعكس التطور المتواصل الذي تشهده رياضة الجولف محلياً، والاهتمام المتزايد بصقل المواهب الشابة وتهيئتها للمشاركة في الاستحقاقات القارية والدولية.



وشهد حفل التتويج اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الجولف، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وتوم فليبس، الرئيس التنفيذي لجولة دي بي ورلد، ومن اتحاد الجولف، مصطفى الهاشمي، وخالد الشامسي، وسعيد المالك، واليازية الكويتي، وسالم بن دسمال، وأكرم سكيك، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والمسؤولين وممثلي الجهات الداعمة والرعاة، الذين أشادوا بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة، مؤكدين أن كأس الإمارات للجولف باتت محطة سنوية مهمة لاكتشاف المواهب وتعزيز قاعدة الممارسين للعبة.

وتميزت منافسات البطولة بأداء فني عالٍ وتقارب كبير في النتائج بين اللاعبين، ما عكس حجم العمل الذي تقوم به الأندية والاتحاد في إعداد اللاعبين، وإتاحة الفرصة أمامهم للاحتكاك والمنافسة في أجواء احترافية تسهم في رفع مستوياتهم الفنية والذهنية.

وعلى هامش البطولة الكبرى، أقيمت بطولة صقور المستقبل، التي شهدت مشاركة 80 لاعباً ولاعبة من أبناء وبنات الإمارات والمقيمين على أرض الدولة، في خطوة تعكس الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسين للعبة، وترسيخ ثقافة الجولف بين الفئات العمرية الصغيرة.



وهنأ اللواء عبدالله الهاشمي الفائزين الذين جسّدوا روح التنافس الشريف، وأثبتوا أن رياضة الجولف في الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو التميز والريادة، وعبّر سعادته عن بالغ التقدير لأولياء الأمور الذين حرصوا على الحضور ومساندة أبنائهم، مؤكداً أن دعمهم يشكّل أساساً في بناء جيل رياضي واعد، وتوجه بالشكر إلى إدارة نادي العين على استضافة البطولة، وإلى الرعاة الكرام الذين أسهموا في إنجاح الحدث، وإلى جميع المشاركين والمنظمين الذين عملوا بروح الفريق الواحد لإخراج البطولة بالصورة المشرفة.

وأكد اللواء عبدالله الهاشمي أن اتحاد الجولف يحرص سنوياً على تنظيم البطولة لتكون منصة لاكتشاف المواهب، وتعزيز قيم الرياضة، مشدداً على أن نجاحها هو ثمرة تعاون الجميع، وأن الاتحاد يواصل جهوده لتطوير الجولف بما يليق بمكانة الإمارات في المشهد الرياضي الإقليمي والدولي.

كما هنّأ عارف العواني، الفائزين في البطولة، مشيداً بالمستوى الفني الرفيع والتنظيم المتميز الذي واكب منافسات النسخة الحالية الثانية للبطولة، مؤكداً أن ما تحقق من نجاح يعكس المكانة المتقدمة لرياضة الجولف في الإمارات.

وقال العواني إن البطولة باتت محطة مهمة على «روزنامة» الجولف، تستقطب نجوم اللعبة من البنين والبنات على المستويات العربية والقارية والدولية، بما يعزز التنافسية ويرتقي بالخبرات الفنية للاعبين، ويسهم في بناء قاعدة قوية للمستقبل، وأن مجلس أبوظبي الرياضي يواصل دعمه ورعايته لهذه البطولات النوعية، انطلاقاً من رؤيته في تمكين الرياضات الفردية، وتوفير بيئة تنافسية مستدامة.

وأكد العواني أن الإمارات أصبحت وجهة لنجوم الجولف وجماهيرها الغفيرة؛ بفضل ما تمتلكه من ملاعب حديثة وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والأجواء المثالية التي توفر تجربة رياضية وسياحية متكاملة للمشاركين والزوار.

وثمّن الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي الجهود الكبيرة التي بذلها اتحاد الجولف، مشيداً بحسن التنظيم والتخطيط والشراكات الفاعلة التي أسهمت في إخراج البطولة بصورة مشرّفة، متمنياً استمرار النجاحات في النسخ المقبلة، بما يعزز حضور الإمارات على خريطة الجولف العالمية.