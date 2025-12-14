مانشستر سيتي يضغط على أرسنال بـ «ثلاثية ساحقة»



لندن (رويترز)



واصل مانشستر سيتي الضغط على أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز ساحق 3-صفر على مضيفه كريستال بالاس، بفضل ثنائية من إرلينج هالاند وهدف رائع لفيل فودن.

وصنع بالاس فرصاً أفضل في الشوط الأول، أهدر يريمي بينو أخطرها، إذ سدد الكرة في العارضة، بعد عمل رائع من آدم وارتون.

ولم يقدم السيتي الكثير قبل أن يقابل هالاند عرضية ماتيوس نونيز المتقنة برأسية لا يمكن إيقافها في الدقيقة 41، ليسجل هدفه السادس عشر في الدوري هذا الموسم.

ثم عزز فودن تقدم مانشستر سيتي قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، قبل أن يسجل هالاند ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة ليبقى السيتي ثانياً برصيد 34 نقطة من 16 مباراة متأخراً بفارق نقطتين عن أرسنال، ويحتل بالاس المركز الخامس برصيد 26 نقطة.