نوتنجهام يقسو على توتنهام بثلاثية



لندن (د ب أ)



استعاد نوتنجهام فورست، التي غابت عنه في المرحلة الماضية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 - صفر على ضيفه توتنهام هوتسبير، في المرحلة الـ16 للمسابقة.

وسجل كالوم هودسون الهدفين الأول والثاني لنوتنجهام فورست في الدقيقتين 29 و50 على الترتيب، فيما أضاف ابراهيم سنجاري الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة، صالح نوتنجهام فورست جماهيره عقب خسارته القاسية صفر - 3 أمام مضيفه إيفرتون بالمرحلة الماضية للمسابقة، محققاً انتصاره الثاني على التوالي بمختلف المسابقات، عقب فوزه 2- 1 على مضيفه أوتريخت الهولندي ببطولة الدوري الأوروبي، يوم الخميس الماضي.

وارتفع رصيد نوتنجهام فورست، الذي حقق فوزه الخامس مقابل 3 تعادلات و8 هزائم بالمسابقة هذا الموسم، إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر، في حين توقف رصيد توتنهام عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر، عقب تلقيه خسارته السادسة هذا الموسم مقابل 6 انتصارات و4 تعادلات.