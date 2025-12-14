الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«ثنائية» روجرز تقود أستون فيلا إلى الفوز على وستهام

«ثنائية» روجرز تقود أستون فيلا إلى الفوز على وستهام
14 ديسمبر 2025 20:28

 
لندن (رويترز)

سجل مورجان روجرز هدفين ليقود انتفاضة أستون فيلا في الفوز 3-2 على مضيفه وستهام يونايتد، ليظل في السباق نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
واهتزت شباك فيلا بعد 29 ثانية عندما استغل ماتيوس فرنانديز خطأ ارتكبه إزري كونسا، وتأخر الضيوف بنتيجة 2-1 في الشوط الأول قبل أن يتولى روجرز زمام الأمور.
وسجل لاعب خط وسط إنجلترا هدف التعادل بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، ثم سدد كرة قوية متقنة تجاوزت حارس المرمى ألفونس أريولا ليحسم النقاط الثلاث.
وكان فيلا قد أدرك التعادل 1-1 في الدقيقة العاشرة بهدف عكسي سجله كونستانتينوس مافروبانوس، لكن جارود بوين أعاد التقدم لأصحاب الأرض.
وظن بوين أنه منح وستهام التقدم مرة أخرى، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.
ورفع الفوز رصيد فيلا صاحب المركز الثالث إلى 33 نقطة من 16 مباراة، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر أرسنال، بينما يحتل وستهام، الذي تجرع الخسارة السادسة على أرضه هذا الموسم، المركز 18 برصيد 13 نقطة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أستون فيلا
وستهام
