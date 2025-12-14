أودينيزي يضرب نابولي



أوديني (رويترز)



أهدر نابولي فرصة تصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بخسارته 1-صفر أمام مضيفه أودينيزي، الذي كان بوسعه الفوز بنتيجة أكبر.

وحصل نابولي على فرصة اعتلاء الصدارة، بعد تعادل ميلان في وقت سابق اليوم 2-2 أمام ساسولو، لكنه عانى أمام أودينيزي الذي لعب بشراسة هجومية وسجل هدفين آخرين ألغاهما الحكم.

يحتل نابولي المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف ميلان، بينما يلاحقه إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 30 نقطة، أما أودينيزي يحتل المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

وبعد شوط أول هادئ في معظمه، حاول أصحاب الأرض إظهار تفوقهم بعد الاستراحة، اعتقد كينان ديفيس أنه منح أودينيزي التقدم بعد دقائق من بداية الشوط الثاني، بعد أن انقض على كرة مرتدة، لكن الحكم ألغاه بعدما تبين بمراجعة حكم الفيديو المساعد أنه كان متسللاً.

مع تزايد الضغط بلا هوادة، بدا أن تقدم أودينيزي في النتيجة مسألة وقت، في الدقيقة 69، تلقى نيكولو زانيولو تمريرة متقنة، وتوجه نحو حافة منطقة الجزاء، وسدد كرة منخفضة قوية في الشباك، لتنطلق احتفالات صاخبة بين جماهيره.

لكن تلك الاحتفالات لم تدم طويلاً، إذ ألغى الحكم الهدف بسبب خطأ في بداية الهجمة، وهو قرار أثار احتجاجات غاضبة من مشجعي أودينيزي.

وفي لمحة فنية رائعة بعد أربع دقائق استلم يورجن إيكيلينكامب، لاعب أودينيزي، الكرة على حافة منطقة الجزاء، وتخلص من المدافع، ثم سدد كرة رائعة في الزاوية العليا للمرمى.

وزاد نابولي الضغط في الدقائق الأخيرة بعد أن كان أداؤه ضعيفاً طوال معظم الشوط الثاني، وكاد راسموس هويلوند أن يدرك التعادل عندما وصل دون رقابة إلى القائم البعيد ليقابل تمريرة عرضية، لكنه فقد توازنه وسقط أرضاً، بينما سدد الكرة فوق العارضة.

وفي الوقت بدل الضائع، سنحت لنابولي فرصة أخرى عندما حاول لورينزو لوكا الوصول إلى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته اصطدمت بالقائم إلى خارج المرمى.