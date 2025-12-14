الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
فرايبورج يُصيب دورتموند بـ «نقطة»!

14 ديسمبر 2025 21:01

 
فرايبورج (رويترز)

عانى بروسيا دورتموند من طرد جوب بلينجهام في بداية الشوط الثاني، ثم استقبلت شباكه هدفا في الدقيقة 75، ليتعادل 1-1 على ملعب فرايبورج في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، ويهدر فرصة الانفراد بالمركز الثاني.
وأهدر دورتموند عدداً من الفرص الذهبية في الشوط الأول وسدد في القائم عن طريق كارني تشوكويميكا في الدقيقة 21، قبل أن يتمكن رامي بن سبعيني من كسر حالة الجمود من مسافة قريبة بعد 10 دقائق أخرى.
ومع ذلك، انقلبت الموازين على الفور تقريباً في الدقيقة 53 عندما طُرد بلينجهام بسبب مخالفة ضد فيليب ترو بعد أن حاول لاعب فرايبورج اعتراض تمريرة خاطئة من حارس دورتموند جريجور كوبل.
واستفاد أصحاب الأرض من الزيادة العددية ووجدوا مساحة أكبر للهجوم، ليسدد ترو كرة قوية في الدقيقة 64، وأبعد كوبل تسديدة يويتو سوزوكي بعد تسع دقائق أخرى.
ومع ذلك، وقف عاجزاً تماماً عندما سيطر لوكاس هويلر على الكرة بلمسة واحدة ثم سددها بشكل رائع في الزاوية العليا البعيدة ليحقق التعادل.
وسجل فرايبورج هدفاً آخر في وقت متأخر من المباراة لكنه ألغي بسبب التسلل.
وترك هذا التعادل دورتموند في المركز الثالث متساوياً برصيد 29 نقطة مع لايبزج صاحب المركز الثاني الذي خسر 3-1 على ملعب أونيون برلين يوم الجمعة.

الدوري الألماني
البوندسليجا
دورتموند
فرايبورج
