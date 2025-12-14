ليون يستعيد التوازن في فرنسا

باريس (أ ف ب)



استعاد ليون توازنه بفوز صعب على ضيفه لوهافر 1-0 في المرحلة السادسة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وسجل التشيكي بافل شولتس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52، وهو الهدف السادس للمهاجم الدولي (18 مباراة دولية) الذي انضم هذا الصيف مقابل 7.5 مليون يورو قادماً من فيكتوريا بلزن، كما سجل هدفاً آخر في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وأهدر سوماريه ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 38.

وعوض ليون خسارته بالنتيجة ذاتها أمام لوريان في المرحلة الخامسة عشرة وحقق انتصاره الثامن هذا الموسم متشبثاً بالمركز الخامس برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف أمام رين الفائز على ضيفه بريست 3-1.

وكان الفوز كافياً لإسعاد جماهير ليون الذي بدا لاعبوه منهكين بدنياً بعد مباراتهم أمام جو أهيد إيجلز الهولندي (2-1)، حيث يتصدرون المجموعة الموحدة لمسابقة الدوري الأوروبي، إضافة إلى تراكم المباريات في النصف الأول من موسم خاضه بتشكيلة تفتقر إلى العمق.

في المقابل، مُني لوهافر بخسارته الثالثة في مبارياته الست الأخيرة والسابعة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 15 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس عشر.