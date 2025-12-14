الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليون يستعيد التوازن في فرنسا

ليون يستعيد التوازن في فرنسا
14 ديسمبر 2025 21:04

باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
إنريكي يعترف بـ «معاناة» سان جيرمان!
«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تنظم مؤتمرها الدولي الثالث للفلسفة في باريس


استعاد ليون توازنه بفوز صعب على ضيفه لوهافر 1-0 في المرحلة السادسة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.
وسجل التشيكي بافل شولتس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52، وهو الهدف السادس للمهاجم الدولي (18 مباراة دولية) الذي انضم هذا الصيف مقابل 7.5 مليون يورو قادماً من فيكتوريا بلزن، كما سجل هدفاً آخر في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».
وأهدر سوماريه ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 38.
وعوض ليون خسارته بالنتيجة ذاتها أمام لوريان في المرحلة الخامسة عشرة وحقق انتصاره الثامن هذا الموسم متشبثاً بالمركز الخامس برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف أمام رين الفائز على ضيفه بريست 3-1.
وكان الفوز كافياً لإسعاد جماهير ليون الذي بدا لاعبوه منهكين بدنياً بعد مباراتهم أمام جو أهيد إيجلز الهولندي (2-1)، حيث يتصدرون المجموعة الموحدة لمسابقة الدوري الأوروبي، إضافة إلى تراكم المباريات في النصف الأول من موسم خاضه بتشكيلة تفتقر إلى العمق.
في المقابل، مُني لوهافر بخسارته الثالثة في مبارياته الست الأخيرة والسابعة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 15 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس عشر.

فرنسا
الدوري الفرنسي
ليون
لوهافر
آخر الأخبار
اليوفي يرفض مليار دولار.. السيدة العجوز: «لا» «النادي ليس للبيع»
الرياضة
اليوفي يرفض مليار دولار.. السيدة العجوز: «لا» «النادي ليس للبيع»
اليوم 13:46
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
الرياضة
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
اليوم 13:30
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
الرياضة
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
اليوم 13:18
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
علوم الدار
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
اليوم 13:15
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
الرياضة
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©