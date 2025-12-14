الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

اتحاد الكرة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي

14 ديسمبر 2025 22:05

الدوحة (الاتحاد)

شارك وفد اتحاد كرة القدم في اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كأس الخليج العربي الذي عقد في العاصمة القطرية، الدوحة، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، وبحضور رؤساء وممثلي الاتحادات الأعضاء في دول الخليج.
ومثل وفد اتحاد الكرة عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد.
وتناول اجتماع الجمعية العمومية البنود المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها اعتماد إقامة كأس الخليج تحت 23 عاماً في العراق العام المقبل، كما تمت مناقشة ودراسة مقترح إقامة بطولة جديدة تحت 15 عاماً، ضمن رؤية الاتحاد الهادفة إلى توسيع قاعدة المنافسات السنية، ودعم مسيرة تطوير المواهب الخليجية.
وأشاد أعضاء الجمعية العمومية بالنجاحات التنظيمية والفنية التي حققها اتحاد كأس الخليج العربي خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن البطولات التي نظمها الاتحاد عكست تطور العمل المؤسسي وارتفاع المستوى الفني، وأسهمت في تعزيز مكانة بطولات الخليج على المستويين الإقليمي والدولي.

الإمارات
قطر
الدوحة
كأس الخليج
كأس الخليج العربي
عبدالله ناصر الجنيبي
رابطة المحترفين
