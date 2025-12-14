سلتا فيجو يواصل الصحوة بإسقاط بلباو



مدريد (أ ف ب)



بعد أسبوع من إسقاطه ريال مدريد خارج أرضه بثنائية، واصل سلتا فيجو صحوته بتخطيه ضيفه أتلتيك بلباو بالنتيجة عينها 2-0، ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين سلتا بانتصاره الخامس في الدوري هذا الموسم، إلى هدفي السويدي ويليوت سويدبرج (48) والبديل المغربي يونس العبدلاوي (55).

ورفع سلتا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، في حين تجمد رصيد بلباو بتكبده خسارته الثامنة في الدوري هذا الموسم، عند 23 نقطة في المركز السابع، علماً أنه خاض 17 مباراة.

وفي مباراة ثانية، قسا إشبيلية على ريال أوفييدو 4-0، حملت الأهداف الأربعة توقيع النيجيري أكور أدامس (4) والسويسري دجبريل سو (22) والفرنسي باتيستا ميندي (51) والبديل النيجيري شيديرا إيجوك (89).

وبات في رصيد الفريق الأندلسي 20 نقطة في المركز التاسع، مقابل 10 نقاط لأوفييدو في المركز التاسع عشر بعد 10 هزائم وانتصارين وأربعة تعادلات في «الليجا».

وأُرجئت مباراة فياريال التي كانت مقررة الأحد على أرض ليفانتي ضمن المرحلة عينها، بقرار من الاتحاد المحلي للعبة بسبب تحذير من سوء الأحوال الجوية على الساحل الشرقي للبلاد.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان «بناء على توصيات السلامة المتعلقة بالأمطار الغزيرة المتوقعة في منطقة فالنسيا، ووفقاً للتحذيرات الحمراء (الصادرة عن وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية)، قرر قاضي المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إرجاء المباراة».

وكانت مباريات عدة في الدوري والكأس أُجلت العام الماضي بعد فيضانات في المنطقة نفسها أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص.