حمد المقبالي.. «سور الأبيض المنيع»



عمرو عبيد (القاهرة)



يظهر نجوم منتخبنا في كأس العرب، بمستويات جيدة جداً، متصاعدة تدريجياً في كل مرحلة من مراحل البطولة، خاصة حارس العرين، حمد المقبالي، الذي يواصل إثبات جدارته بحراسة مرمى «الأبيض»، مباراة تلو الأخرى، بعد توهجه المحلي مع فريقه، شباب الأهلي، في الموسم الحالي، إذ إنه صاحب الرقم الأفضل حتى الآن، في الخروج بـ«شباك نظيفة» خلال مباريات دوري أدنوك للمحترفين، بعدما استقبل هدفاً وحيداً فقط، وحافظ على مرماه خالياً من الأهداف في 87.5% من المواجهات.

وتشير إحصاءات المقبالي الفنية إلى نضجه وتطوره وصلابته، خلال مباريات الكأس العربية، وبجانب تألقه الشديد خلال «معركة الحسم» في ركلات الترجيح، أمام المنتخب الجزائري، فإنه دافع عن مرماه بنجاح في مواجهة 3 تسديدات لـ«محاربي الصحراء»، خلال وقتي المباراة الأصلي والإضافي، بنسبة تفوق تبلغ 75%، واستحق حمد الحصول على أعلى درجات التقييم الفنية من مواقع الإحصاءات العالمية، بـ8 درجات من 10.

وكان المقبالي قد خرج من مرماه في توقيت مناسب ليمنع محاولة جزائرية قريبة، بجانب التقاط كرة واحدة عالية في الهواء بنجاح، ومرر كراته بدقة 50%، بينها 37% لنسبة دقة تمريراته الطولية، وقام بعمليات التغطية خلف دفاعاته 12 مرة أمام «محاربي الصحراء».

كما حصل حمد على تقييم بـ7/10 درجات، في مباراة المنتخب المصري، بمرحلة المجموعات، حيث تصدى لتسديدة واحدة دقيقة من إجمالي محاولتين لـ«الفراعنة»، بنسبة نجاح تبلغ 50%، كما أبعد كرة أخرى بقبضته في لعبة هوائية ناجحة، وبلغت نسبة دقة تمريراته في تلك المواجهة، 62%، وكانت تمريراته الطولية أكثر نجاحاً، بنسبة دقة 52% وقتها.

وفي مباراة الكويت الأخيرة بدوري المجموعات، تصدى المقبالي لتسديدة دقيقة واحدة أيضاً، من إجمالي 2 للمنتخب الكويتي، بنسبة 50%، والتقط كرة هوائية واحدة بنسبة نجاح 100%، وبلغت دقة تمريراته 58%، وكانت كراته الطولية ناجحة بنسبة 35%، ونفذ التغطية الناجحة 4 مرات أيضاً.

ورغم خسارة المباراة الافتتاحية في كأس العرب، إلا أن أداء حمد المقبالي كان لافتاً، بعدما تصدى لركلة جزاء قرب نهاية الشوط الأول، وقتما تأخر «الأبيض» بهدف من ركلة مُماثلة قبلها، وتصدى لـ4 تسديدات من إجمالي 6 لـ«النشامى»، بنسبة 66.6%، بجانب إبعاده كرتين هوائيتين، واحدة بقبضته والتقط الأخرى، وسجّل أفضل نسب دقة التمرير وقتها، بـ84%، بينها 56% لتمريراته الطولية، وقام بعمل التغطية الناجحة 7 مرات في تلك المباراة الصعبة.