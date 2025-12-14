جوارديولا يطالب لاعبي مانشستر سيتي بالمزيد من الجهد

لندن (د ب أ)



طالب جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، ببذل لاعبيه جهداً أكبر في اللقاءات المقبلة، رغم فوز فريقه على كريستال بالاس، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشدداً في الوقت ذاته على صعوبة الانتصار الذي تحقق على ملعب منافسه.

وواصل مانشستر سيتي مطاردة أرسنال في صراع المنافسة المبكر بينهما على قمة ترتيب المسابقة العريقة، بعدما حقق انتصاراً ثميناً ومستحقاً 3-صفر على مضيفه كريستال بالاس،، في المرحلة الـ16 للمسابقة، على ملعب «سيلهرست بارك».

وثأر مانشستر سيتي من خسارته أمام كريستال بالاس في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، ورفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق مرة أخرى مع أرسنال «المتصدر» إلى نقطتين فقط.

ولم يعرف مانشستر سيتي سوى طعم الفوز في البطولة منذ خسارته 1-2 أمام مضيفه نيوكاسل في 22 نوفمبر الماضي، ليحقق بعدها أربعة انتصارات متتالية بالمسابقة. وقال جوارديولا، عقب المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «من الصعب للغاية اللعب هنا، إنهم بارعون جداً في الهجوم من الأطراف بفضل يريمي بينو وماتيتا وإسماعيلا سار، دفاعهم قوي جداً، إنهم فريق رائع، انظروا إلى ما يقدمونه هذا الموسم».

وأضاف المدرب الإسباني: «بذلنا جهداً كبيراً وحافظنا على أسلوبنا المعهود، ومع ذلك، لسنا في أفضل حالاتنا في بعض الأحيان، لكن بإمكاننا أن نكون أفضل وأفضل، نحن في وضع جيد، واللاعبون يقدمون أداءً رائعاً حتى الآن».

وتحدث جوارديولا عن ماتيو نونيز، لاعب الفريق، حيث قال: «إنه يتطور باستمرار، بإمكانه أن يصبح ظهيراً مذهلاً، إنه يتأقلم مع الفريق، وتمريراته العرضية ممتازة، وهذه نقطة قوة إرلينج».

وفيما يتعلق بفيل فودين، قال جوارديولا: «لم يقدم أداءً جيداً اليوم، فقد خسر الكثير من الكرات، كان متسرعاً في كل حركة، ينبغي عليه أن يلعب بهدوء أكبر، وأن يحافظ على الكرة وأن يغير أسلوبه في اللحظة المناسبة، مع ذلك، فهو يقدم أداءً رائعاً للفريق».

ارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي واصل صحوته بتحقيقه انتصاره الرابع على التوالي في البطولة، إلى 34 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق مرة أخرى مع أرسنال «المتصدر» إلى نقطتين فقط.