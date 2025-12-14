الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
بايرن ميونيخ يفلت من الهزيمة أمام متذيل «البوندسليجا»!

بايرن ميونيخ يفلت من الهزيمة أمام متذيل «البوندسليجا»!
14 ديسمبر 2025 22:53

 
ميونيخ (د ب أ)

نجا بايرن ميونيخ من السقوط على ملعبه ووسط جماهيره، بتعادل صعب أمام ماينز بنتيجة 2 - 2 ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.
تقدم البايرن بهدف نجمه الشاب، لينارت كارل، في الدقيقة 29 من المباراة المقامة على ملعب أليانز أرينا، معقل النادي البافاري.
ورد ماينز بهدفين لكاسبر بوتولسكي ولي جاي سونج في الدقيقتين 2+45 و67 وخطف البايرن نقطة التعادل بهدف سجله هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 87، ليرفع النجم الإنجليزي رصيده إلى 18 هدفاً في الدوري هذا الموسم.
واصل بايرن ميونيخ نزيف النقاط بتعادل ثانٍ خلال آخر خمس جولات، لكنه حافظ على سجله خالياً من الهزائم، بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة.
أما ماينز، فقد انتزع نقطة ثمينة أمام حامل اللقب، لكنه بقى في ذيل الترتيب برصيد 7 نقاط في المركز الثامن عشر.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
ماينز
هاري كين
