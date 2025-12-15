أموريم يتقبل النقد في مانشستر يونايتد!



لندن (رويترز)



تقبل روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الانتقادات الموجهة له من اللاعبين السابقين للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه أكد أن الحكم على فريقه يتم دون معرفة «كل المعلومات».

ويحتل يونايتد المركز الثامن في الدوري، ولم يحقق سوى انتصارين فقط في آخر ست مباريات.

وقال لاعب الوسط السابق بول سكولز الأسبوع الماضي: إن أموريم ليس الرجل المناسب لقيادة النادي، لأنه لا يفهمه.

ورداً على سؤال حول هذه التصريحات، قال أموريم للصحفيين: «لا، الأمر لا يتعلق بعدم الفوز- عدم الفوز ليس المشكلة».

وأضاف قبل استضافة بورنموث اليوم الاثنين: «إذا كنت أفوز يمكنني الذهاب للمباريات على حصان، والوصول إلى هناك (الملعب) واللعب بمدافعين اثنين فقط وكل شيء سيكون على ما يرام، المشكلة تمكن في أنني لا أقدم أداءً جيداً بما يكفي وهذه حقيقة أيضاً، هذه هي المشكلة الوحيدة، أنا مدرب لمانشستر يونايتد، نحن لا نحقق النتائج المرجوة، يجب أن نحصد المزيد من النقاط، خاصة هذا الموسم، لذلك أتحمل ذلك بطبيعة الحال، في بعض الأحيان هم (اللاعبون السابقون) لا يملكون كل المعلومات ويرون مانشستر يونايتد بالمعايير التي عاشوها هنا، الفوز دائماً، لذلك من الصعب عليهم رؤية ناديهم في هذا الوضع».

وانتقد سكولز أيضاً معاملة أموريم لخريج أكاديمية يونايتد كوبي ماينو الذي شارك مع منتخب إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2024، وسجل في فوز يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على مانشستر سيتي في ذلك العام.

وشارك ماينو (20 عاماً) في عشر مباريات بديلاً، بينما كانت مشاركته الأساسية الوحيدة هذا الموسم في أغسطس، عندما خرج يونايتد من كأس الرابطة بركلات الترجيح على يد جريمسبي تاون المنافس في الدرجة الرابعة.

وقال أموريم: إنه سيكون سعيداً إذا طلب ماينو الرحيل على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشهر المقبل، وأضاف: «لن أقول ما سأقوله لكوبي، ولكنني سأكون سعيداً حقاً إذا جاء كوبي للتحدث معي بهذا الشأن، أريد فقط أن يكون اللاعبون سعداء، وأتفهم أن لكل فرد أهدافه. إحباط (أي لاعب) لا يساعد أي شخص، لكن مرة أخرى تركيزنا على (بورنموث)، وسنرى ما إذا كان ذلك سيحدث، أجريت بعض المحادثات معه خاصة في العام الماضي ومع لاعبين آخرين لكن حول هذا الموضوع، لا لم أتحدث معه، أنا منفتح تماماً (للتحدث)».