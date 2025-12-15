ريال مدريد يخرج من «النفق المظلم» بعد «معركة شرسة»!



فيتوريا جاستيز (رويترز)



سجّل رودريجو هدفاً قرب النهاية ليقود ريال مدريد إلى الفوز 2-1 على مضيفه ديبورتيفو ألافيس، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ليعود إلى درب الانتصارات، ويحافظ على فارق أربع نقاط عن المتصدر برشلونة.

وافتتح ريال مدريد، الذي كان تحت الضغط بعد خسارتين متتاليتين في جميع المسابقات، التسجيل بهدف مذهل سجله كيليان مبابي في الشوط الأول.

لكن ألافيس العنيد عادل النتيجة في الشوط الثاني عن طريق كارلوس فيسنتي في الدقيقة 68، واستعاد الضيوف تقدمهم بعدها بثماني دقائق، بفضل هجمة مرتدة سريعة بقيادة فينيسيوس جونيور، الذي أرسل تمريرة حاسمة حوّلها رودريجو ببراعة إلى هدف.

وبهذا الفوز يحتفظ ريال مدريد بالمركز الثاني في الترتيب برصيد 39 نقطة، بفارق أربع نقاط عن برشلونة، بينما ظل ألافيس في المركز 12 برصيد 18 نقطة.

ويمنح الفوز الصعب تشابي ألونسو مدرب ريال متنفساً كان في أمس الحاجة إليه، بعدما حقق انتصارين فقط في ثماني مباريات سابقة بكل المسابقات.

وأظهر فوز ريال اليوم صلابة الفريق، ونقاط ضعفه المستمرة، ورغم تقدمه في الدقيقة 24 بهدف رائع من مبابي، فإن ألافيس تفوق عليه في الملعب، مستفيداً من دعم جماهيري غفير في ملعب مينديزوروتزا الممتلئ عن آخره.

وافتتح مبابي التسجيل بطريقة مميزة، مستغلاً تمريرة طويلة من جود بلينجهام لينطلق على الجانب الأيسر، قبل أن يدخل في عمق الملعب، ويطلق تسديدة صاروخية في الزاوية العليا من حافة منطقة الجزاء.

ورغم تقدم الريال، سيطر ألافيس على مجريات الشوط الأول. وضغط أصحاب الأرض على دفاع ريال مدريد الذي افتقد جهود لاعبين بارزين، وضم في المقابل فيكتور فالديبيناس (19 عاماً)، وهو أحد أبناء أكاديمية الفريق، في مباراته الأولى مع الفريق الأول في مركز الظهير الأيسر.

وأثمر ضغط ألافيس في النهاية في الدقيقة 68، عندما استغل البديل فيسنتي، بعد لحظات من دخوله، تمريرة أنطونيو بلانكو الطويلة، وانطلق متجاوزاً خط دفاع ريال مدريد المتقدم ليسدد الكرة في الزاوية العليا للمرمى، وفي البداية ألغي الهدف بداعي التسلل، لكن الحكم عدل عن رأيه بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد.

وجاء هدف فوز ريال عندما تجاوز فينيسيوس مدافعاً على الجناح الأيسر، قبل أن ينطلق إلى منطقة الجزاء ويرسل تمريرة عرضية منخفضة، لتصل إلى رودريجو الذي انزلق ليسدد الكرة في المرمى من مسافة قريبة.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي «كانت مباراة صعبة وتنافسية للغاية، بدأنا المباراة بشكل جيد وتقدمنا في النتيجة، لكننا فقدنا السيطرة بعد ذلك، ونتيجة لذلك لم ننهِ (الشوط الأول) بشكل جيد، أتيحت لنا فرص في الشوط الثاني، لكننا استقبلنا هدفاً نتيجة خطأ فالديبيناس الوحيد، واستغل كارلوس فيسنتي ذلك بعد تمريرة رائعة، لكن الفريق واصل القتال بشراسة، وخاض معركة شرسة في ملعب صعب ضد منافس قوي للغاية، منحنا الهدف الثاني النقاط الثلاث، ونرحل سعداء للغاية».

