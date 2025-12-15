الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مدرب ريال مدريد يفتح النار!

مدرب ريال مدريد يفتح النار!
15 ديسمبر 2025 11:49

مدريد (د ب أ)

هاجم تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، التحكيم، بعد فوز صعب لفريقه على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1،، في الدوري الإسباني لكرة القدم.
قال ألونسو عبر موقع ناديه الرسمي، إن الحكم لم يحتسب ضربة جزاء واضحة للبرازيلي فينيسيوس جونيور.
أضاف: «مر فينيسيوس بسرعة من المدافع، وتعرض لاحتكاك، أنا متفاجئ للغاية، لعدم توجه الحكم إلى حكم الفيديو المساعد (الفار)».
تابع: «على الرغم من ذلك لم يلجأ حتى إلى تقنية الفيديو المساعد في تلك اللعبة، ومع ذلك، لا يفاجئنا الأمر وسنمضي قدماً».
وشدد تشابي ألونسو: «حققنا فوزاً ثميناً في ملعب صعب أمام فريق تنافسي يلعب بإيقاع عالٍ، سجلنا هدفين، واستقبلنا هدفاً من خطأ وحيد للمدافع الشاب بالديبيناس».
وأشار: «قدمنا أداءً سيئاً في المباراة الماضية أمام سيلتا فيجو، وافتقرنا إلى الكثير من الأمور المطلوبة في كل مباراة، والاستمرارية والأداء القوي مطلوبان بشدة في مسيرتنا بالدوري، لأن المشوار طويل».
وشدد: «يجب ألا ننسى هذا الدرس، ونواصل العمل بجدية، لأننا نخوض مباراة كل ثلاثة أيام، ولعبنا أمام ألافيس وسط ظروف صعبة نتيجة كثرة الغيابات، وهناك أمور عديدة بحاجة لتحسينها».
وختم تشابي ألونسو: «فوز واحد لا يكفي، تنتظرنا مباراتين قبل عطلة عيد الميلاد، علينا أن نفوز في مباراة الكأس يوم الأربعاء، والمباراة الأخيرة لنا هذا العام على ملعبنا أمام إشبيلية في الدوري».

 

