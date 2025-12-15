الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
54 ميدالية لنادي أبوظبي للرياضات المائية في «دولية السباحة»

54 ميدالية لنادي أبوظبي للرياضات المائية في «دولية السباحة»
15 ديسمبر 2025 12:11

 
علي معالي (أبوظبي)
حصد نادي أبوظبي للرياضات المائية 54 ميدالية ملوّنة في بطولة أبوظبي الدولية للسباحة، التي جرت في مسبح مدينة محمد بن زايد، بواقع 15 ذهبية، 23 فضية، و16 برونزية، ليؤكد النادي حضوره القوي على منصات التتويج ويعكس المستوى الفني المتقدم والجاهزية العالية لسباحيه في مختلف الفئات العمرية، خلال أيام البطولة الثلاثة، وعلى صعيد الترتيب العام للبطولة، تصدّر هاملتون أكواتيكس دبي القائمة برصيد 99 ميدالية، وحلّ نادي تاينسايد في المركز الثاني بـ93 ميدالية، فيما جاءت أكاديمية ريكا في المركز الثالث بـ41 ميدالية.
توَّج الفائزين خويطر الظاهري عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، وأحمد المصعبي مدير قسم أندية الرياضات الفردية في مجلس أبوظبي الرياضي، وحمد القبيسي رئيس قسم الدعم اللوجستي، وسط أجواء تنافسية مميزة عكست النجاح التنظيمي والفني للبطولة.
وأعرب خويطر الظاهري عن فخره بالإنجاز الذي حققه لاعبو النادي، مؤكداً أن النتائج تعكس حجم العمل المتواصل داخل المنظومة الرياضية للنادي، وقال: «نعتز بالنتائج التي حققها لاعبو نادي أبوظبي للرياضات المائية في بطولة أبوظبي الدولية، وحصد 54 ميدالية ما يعكس حجم العمل الكبير المبذول داخل النادي على المستويين الفني والإداري، وهذه النتائج تمثّل دافعاً قوياً لمواصلة تطوير اللاعبين وصناعة أبطال قادرين على المنافسة في مختلف الاستحقاقات المقبلة».
توجه بالشكر والتقدير إلى مجلس أبوظبي الرياضي على دعمه المستمر لمثل هذه البطولات العالمية، ودعمه المتواصل لأنشطة النادي، ما يشكّل ركيزة أساسية في تحقيق هذه النجاحات، كما شكر اتحاد الرياضات المائية على دعمه الفني المتواصل لأنشطة نادي أبوظبي للرياضات المائية وحرصه الدائم على تطوير منظومة السباحة والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين.
وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 1000 سباح وسباحة يمثلون 30 دولة، تنافسوا على مدار ثلاثة أيام، ما جعل بطولة أبوظبي الدولية للسباحة واحدة من أكبر البطولات على مستوى المنطقة من حيث عدد المشاركين وقوة المنافسة والتنظيم.

