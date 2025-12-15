«رباعو أبوظبي» يكثفون الإعداد لـ «الثلاثية المجمعة»



أبوظبي (الاتحاد)



يكثف رباعو نادي أبوظبي لرفع الأثقال تدريباتهم، استعداداً لتمثيل المنتخب في البطولات «العربية» و«غرب آسيا» و«كأس قطر»، التي تُقام «مجمعة» في بطولة واحدة بالدوحة، من 19 إلى 27 ديسمبر الحالي، وتتضمن المنافسات فئات الرجال والشباب والناشئين، ويشارك 5 لاعبين من النادي في البطولات الثلاث، حيث ينافس مؤيد النجار، وعز الدين الغفير، وزهرة الهاشمي، في فئة الكبار، وعلي عبد الناصر الحميري، وسعيد قصاب الهاجري في فئة الشباب.

وأكد أفيناش باندو، المدير الفني لنادي أبوظبي، أن اللاعبين في جاهزية تامة لتمثيل المنتخب، وتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى سجلهم الحافل بالذهب في البطولة العربية على صعيد الرجال والشباب، متمنياً أن يتمكن «خماسي النادي» من الصعود إلى منصات التتويج مجدداً، وحصد أكبر عدد من الميداليات.

وأضاف: «الاستعداد جيد جداً، وكانت بطولة العين التي نظمها نادي أبوظبي في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، في إطار التحضير قبل التوجه إلى قطر، وأعتقد أنها منحتنا مؤشرات إيجابية عديدة، وجعلتنا نطمئن على العناصر التي تمثل المنتخب، حيث تطور جميع اللاعبين بشكل ملحوظ، وترجموا الجهد الكبير في الفترة الماضية، ونواصل حالياً التدريبات، وتستمر حتى قبل التوجه إلى قطر الجمعة المقبل، والرباعون في أتم الجاهزية، ونتطلع إلى صعود منصات التتويج والعودة بحصاد متميز».