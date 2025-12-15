شابر يصطاد «النمر الأسود» في جولة دي بي ورلد للجولف



دبي (الاتحاد)

تقدم اللاعب الجنوب أفريقي جايدن شابر إلى صدارة تصنيف «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للجولف، مستفيداً من فوزه بلقب بطولة ألفريد دونهيل، التي أقيمت في النادي الملكي بجوهانسبرج، وتُعد رابع بطولات الموسم الجديد للجولة، التي يتنافس فيها ألمع نجوم العالم بحثاً عن حصد بطاقات التأهل إلى النهائي الكبير في دولة الإمارات في نوفمبر 2026.

واحتفل شابر ذو الـ24 عاماً، بأول ألقابه في مسيرته في جولة دي بي ورلد، بعدما توجب عليه التفوق على مواطنه تشيك نوريس في جولة فاصلة، بعدما أنهيا المنافسات برصيد 16 ضربة تحت المعدل لكل منهما، ويرفع الكأس الشهير بتصميم «النمر الأسود».

وحصل شابر بفضل هذا الفوز على 500 نقطة، ليرفع إجمالي رصيده إلى 848 في المركز الأول لتصنيف «السباق إلى دبي» هذا الموسم.

ويتطلع شابر إلى تقديم أداء قوي على غرار الموسم الماضي عندما كان أحد اللاعبين الـ70 الذين تأهلوا إلى التصفيات الختامية في دولة الإمارات، وحقق عقب ذلك المركزين 23 و20 في بطولتي أبوظبي إتش إس بي سي وجولة دي بي ورلد بدبي.

وقال اللاعب عقب الفوز: «إنه أمر مميز للغاية، لقد كان تحقيق اللقب الأول قريباً جداً خلال الأسابيع القليلة الماضية وربما خلال العامين الماضيين، الحلم أصبح حقيقة».

وأقيمت البطولة ضمن «سلسلة البطولات الافتتاحية» للموسم الجديد لـ«السباق إلى دبي»، التي تضم بطولات تقام في أستراليا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، قبل فترة التوقف في نهاية ديسمبر، على أن تستأنف البطولات بعد ذلك مع «السلسلة الدولية» التي تضم بطولتين في دبي، وهما بطولة دبي إنفيتشنال وهيرو دبي ديزرت كلاسيك وتقاما شهر يناير المقبل.

وبحسب روزنامة الموسم الجديد لـ«السباق إلى دبي» تقام 42 بطولة على الأقل في 25 دولة حول العالم، على أن تقام التصفيات الختامية، بإقامة بطولتي أبوظبي في ياس لينكس بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، وبطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف بالفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.