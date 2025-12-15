«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»



عصام السيد (أبوظبي)



خطفت الجواد «كرونو كينج» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والمهرة «إي أس خيرية» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والجواد «آر بي ياس صير» للشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، و«شداد» لياس للسباقات، الأضواء في السباق السابع لمضمار أبوظبي للسباق الذي أقيم، بمشاركة 104 من نخبة الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تنافست على مدى 7 أشواط، جاءت حافلة بالإثارة والتشويق، وبلغت الجوائز 466 ألف درهم.

وفرض الجواد «كرونو كينج» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة برناردو بينيرو، نفسه في سباق شامبيون كويست البالغ قيمة جوائزه 66 ألف درهم في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق.

وتُوجت المهرة «إي أس خيرية» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، بإشراف إبراهيم أصيل، وقيادة ساندرو بايفا بطلة لسباق المهرات العربية الأصيلة المبتدئة في سن ثلاث سنوات فقط، على لقب رايزنج فاكون في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، والبالغ قيمة جوائزه 66 ألف درهم.

وتقدم الحضور الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، الذي تسلم جائزة فوز الجواد «آر بي ياس صير» بطل سباق ماجستيك ديزرت كلاسيك بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة الكساندر دا سيلفا في الشوط الأول لمسافة 2400 متر البالغ قيمة جوائزه 66 ألف درهم، والمُخصص للخيول العربية «تكافؤ» في سن أربع سنوات فما فوق.

وحصد المهر «شداد أو دبليو» لياس للسباقات، بإشراف أيريك ليمارتنيل، وقيادة جوليس موبيان لقب رايزنج شامبيون ستيكس، البالغ قيمة جوائزه 66 ألف درهم المخصص للأمهار العربية الأصيلة «إنتاج الإمارات» في سن ثلاث سنوات فقط، والذي أقيم في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر.

وفاز المهر «المتوسم» لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة حمد البوسعيدي بلقب تحدي ليجاسي البالغ قيمة جوائزه 66 ألف درهم، للخيول العربية الأصيلة من إنتاج الإمارات في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر.

ونال الجواد «بارجة» للمالك والمدرب خليفة مطر النيادي، وبقيادة عليا طيار، لقب كأس الوثبة ستاليونز للإسطبلات الخاصة في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 70 ألف درهم، والمُخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ».

وكان المهر «داركوم» لأبوبكر قدورة، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة أنطونيو فريزو، نجم الشوط السابع والختامي لمسافة 1400 متر المخصص للخيول المهجنة الأصيلة على لقب فاكتوري لاب للتكافؤ، البالغ قيمة جوائزه 66 ألف درهم.