إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون

إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
15 ديسمبر 2025 13:30

 
دبي (الاتحاد)

أشاد أنطونيو أريماني، رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، بالتنظيم الاحترافي لبطولة كأس العالم لترايثلون السيدات، الحدث العالمي الأول من نوعه، والمخصص بالكامل للنساء، ونظمه مجلس دبي الرياضي، التعاون مع اتحاد الترايثلون، بمشاركة كبيرة من مختلف القارات، ليشكّل «محطة فارقة» في تاريخ اللعبة.
وأشار إلى أن الحدث يمثل إنجازاً تاريخياً للترايثلون ورياضة المرأة في المنطقة، مؤكداً أن الجهود المشتركة أسهمت في إيجاد فرص جديدة للنساء للمشاركة والتنافس والتألق على الساحة الدولية، كما ثمّن الدور المحوري لمجلس دبي الرياضي، واللجنة المنظمة المحلية في تقديم نموذج على أعلى مستوى من الاحترافية والالتزام والضيافة، إلى جانب دور اتحاد الترايثلون في دعم تطوير اللعبة، وتمكين المرأة والفتيات عبر الرياضة.
وأكد أريماني أن الأجواء العامة في دبي، وجودة التنظيم، وتفاعل المتطوعين والشركاء، وضعت معياراً جديداً للنسخ المقبلة من البطولة، ولرياضة الترايثلون النسائية عالمياً، معرباً عن تطلع الاتحاد إلى البناء على هذا الزخم، وتعزيز التعاون المشترك لإلهام المزيد من النساء والفتيات لاكتشاف هذه الرياضة.
وقال عيسى شريف، رئيس اللجنة المنظمة للحدث، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: «سعداء للغاية بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية من كأس العالم للترايثلون، والذي يعكس رؤية دبي الواضحة في دعم الرياضة وتمكين المرأة، وترسيخ مكانة الإمارة على خريطة الأحداث الرياضية الدولية، وأتوجه بالشكر والتقدير إلى الاتحادين الدولي والإماراتي على تعاونهما الوثيق، ودورهما المحوري في إنجاح هذا الحدث، وعلى الثقة التي منحاها لدبي لتنظيم بطولة عالمية بهذا المستوى».
وأضاف: «هذا النجاح يؤكد أن دبي تمتلك القدرة الكاملة على استضافة وتنظيم أكبر وأهم الفعاليات الرياضية الدولية، بفضل ما تتمتع به من منشآت ومرافق رياضية مصممة، وفق أعلى وأفضل المعايير العالمية، إلى جانب كفاءة كوادرها الوطنية التي تمتلك الخبرة العملية والمعرفة المتخصصة لإدارة وتنظيم البطولات الكبرى باحترافية عالية».
وأكد عيسى شريف أن المرحلة المقبلة تشهد تنظيم المزيد من الفعاليات الرياضية الدولية والعالمية في دبي، وقال: «ماضون في تعزيز هذا النهج، والعمل على استقطاب بطولات نوعية جديدة تواكب تطلعات القيادة وتنسجم مع خطة دبي الرياضية، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للرياضة والفعاليات الكبرى، ويترك إرثاً مستداماً على المستويين الرياضي والمؤسسي».
ولقي الحدث اهتماماً إيجابياً من شركاء دوليين في منظومة الترايثلون، حيث عبّر سام رينوف، الرئيس التنفيذي لسلسلة سباقات T100، عن تقديره لنجاح النسخة الأولى من كأس العالم للترايثلون للسيدات في دبي، واصفاً البطولة بالناجحة على جميع المستويات، مؤكداً تطلعه إلى بحث فرص التعاون المشترك بين سلسلة T100 والحدث في النسخ المقبلة، بما يعكس الثقة الدولية المتنامية بقدرة دبي على استضافة وتطوير البطولات العالمية النوعية.

