«كوري 48» لا يكفي لإنقاذ جولدن ستايت!



لوس أنجلوس (أ ف ب)



تألق النجم ستيفن كوري بتسجيله 48 نقطة، إلا أنه لم ينجح في تجنيب فريقه جولدن ستايت ووريرز الخسارة أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 131-136، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأعاد كوري عقارب الساعة إلى فتراته الذهبية، من خلال أداء استثنائي في بورتلاند، مسجّلا 48 نقطة، من بينها 12 تصويبة ثلاثية من أصل 19 محاولة.

وشهد تاريخ الدوري 13 مباراة فقط نجح فيها لاعب واحد بتسجيل 12 ثلاثية على الأقل، ويتصدر كوري نفسه هذه القائمة بخمس مرات، يليه زميله السابق كلاي تومسون بثلاث مرات، فيما تقاسم خمسة لاعبين آخرين المرات الخمس المتبقية.

وعلى الرغم من الأداء القوي لكوري بطل الدوري أربع مرات، ونجاحه في منح فريقه التقدّم خلال الربعين الثالث والرابع، فإن ترايل بلايزرز تمكّن من حسم المباراة لمصلحته بقيادة جيرامي غرانت وشايدون شارب، اللذين سجّلا 35 نقطة لكل منهما.

وتجمّد رصيد جولدن ستايت عند 13 فوزاً مقابل 14 هزيمة في المركز الثامن في المنطقة الغربية، أما ترايل بلايزرز فأصبح في رصيده 10 انتصارات و16 هزيمة في المركز الحادي عشر.

وقاد الملك ليبرون جيمس فريقه لوس أنجلوس ليكرز لتحقيق فوز صعب على فينيكس صنز 116-114، واستطاع صنز تحقيق عودة كبيرة من خلال تقليصه الفارق الذي بلغ 20 نقطة، في الربع الأخير، ثمّ التقدم قبل 12 ثانية من النهاية.

لكن جيمس الذي أنهى اللقاء بـ26 نقطة، مع 3 متابعات و4 تمريرات حاسمة سجّل اثنتين من ثلاث رميات حرة قبل 3 ثوانٍ من صافرة النهاية ليهدي فريقه الانتصار.

أضاف إلى رصيد الفائز أيضاً النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش 29 نقطة مع ست تمريرات حاسمة.

وقال جيمس: «تراجعنا كثيراً في الربع الرابع، لكنني أعتقد أن معظم وقت المباراة كان أداؤنا البدني جيداً».

وأضاف جيمس: «الموضوع مجرد تنافس، هذا هو الدوري، لا مجال للصغار هنا، نحن هنا للتنافس وتمكنّا في النهاية من تحقيق الانتصار».

وفي مباراة أخرى، اتّسمت بالندية، ولم يتجاوز فيها الفارق الأقصى 11 نقطة، نجح أتلانتا هوكس في حسم مواجهته الصعبة أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 120-117.

وكان دايسون دانيالز أفضل مسجّل لهوكس بـ27 نقطة مع عشر متابعات، وأضاف إليه أونييكا أوكونجوو 20 نقطة مع 15 متابعة، ومن جانب سيفنتي سيكسرز أنهى بول جورج اللقاء بـ35 نقطة وأضاف إليه البهاماسي فالديس دريكسل «في جيه» إيدجكومب 26 نقطة، وجويل إمبيد 22 نقطة و14 متابعة.

وخطف أيضاً من جانب هوكس جايلن جونسون الأضواء، من خلال تسجيل ثالث ثلاثة أرقام مزدوجة «تريبل دابل» متتالية له (12 نقطة، 10 متابعات، 12 تمريرة حاسمة)، ليصبح بذلك اللاعب الثاني هذا الموسم، بعد الصربي نيكولا يوكيتش والثاني عشر في تاريخ الدوري الذي يحقق هذا الإنجاز.

وجاء فوز هوكس، رغم غياب لاعب ارتكازه اللاتفي كريستابس بورزينجيس الذي سيستمر لحوالي أسبوعين بسبب المرض.

وواصل كون كنوبل تقديم نفسه ضمن المرشحين البارزين للفوز بجائزة أفضل لاعب مبتدئ، بعد أن قاد فريقه شارلوت هورنتس للفوز على كليفلاند كافالييرز 119-111 بعد التمديد.

وأنهى ابن العشرين عاما اللقاء بـ29 نقطة، من بينها 11 محاولة ناجحة من المسافات كلها من أصل 19، إضافة إلى أربع متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.

ومن جانب كليفلاند، سجّل داريوس جارلاند 26 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة، لكنّ أداء فريقه بقي بعيداً عن الموسم الماضي، إذ يحتل المركز الثامن في المنطقة الشرقية بـ15 انتصاراً و12 خسارة.

وكان كافالييرز أعلن غياب لاعبه إيفان موبلي لأسابيع عدّة بسبب تمزق في عضلة الساق، لينضم إلى قائمة الغيابات الكبيرة عن صفوف الفريق.

وفي بروكلين، فاز نتس على ميلووكي باكس الذي استمر غياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو عنه بداعي الإصابة، 127-82.